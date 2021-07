Es convoca la 5a edició del guardó Olympe de Gouges per a promocionar la igualtat de gènere

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, les bases per a la concessió de la cinquena edició del guardó Olympe de Gouges per a la promoció de la igualtat de gènere en l’àmbit laboral.

Un cop publicat al BOPA, les empreses que vulguin optar a la cinquena edició d’aquest guardó poden presentar les seves candidatures fins al 31 d’agost i els plans i mesures d’Igualtat fins al 31 de desembre enviant la sol·licitud a l’adreça electrònica olympedegouges@govern.ad. El guardó s’entregarà el 8 de març del 2022, coincidint amb els actes per a commemorar el Dia de les dones treballadores.

El plec de bases es pot descarregar de manera gratuïta a la pàgina web www.tramits.ad, www.e-tramits.ad o www.aferssocials.ad i per aquells que prefereixin recollir-lo al Servei de Tràmits, se’ls entregarà en una clau de memòria o bé en paper segons preus públics vigents.

L’Olympe de Gouges és un premi impulsat el 2017 per l’Àrea de Polítiques d’Igualtat –amb la col·laboració del departament d’Ocupació i Treball– per lluitar contra la bretxa salarial de gènere i segregació vertical i horitzontal a la feina.

Així doncs, el guardó té com a objectiu distingir les empreses que s’han compromès amb la igualtat de gènere i que treballen de manera transversal i comunitària per a promoure la cultura de la igualtat. S’emmarca dins de les accions de lluita contra la discriminació per raó de gènere i d’acord amb l’objectiu número 5 dels ODS de l’Agenda 2030.