Es constitueix La Seu Tech City, òrgan de governança del futur hub tecnològic ‘Pirineus Tech Mountain’

La sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell ha estat l’escenar,i aquest dijous al matí, de l’acte de constitució de l’associació La Seu Tech City, l’òrgan de governança de futur hub tecnològic ‘Pirineus Tech Mountain‘, en un acte presidit per l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, i que ha comptat amb la participació del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. En l’acte de constitució d’aquesta associació també s’ha comptat amb la presència del ministre de Presidència, Economia i Empresa del Govern d’Andorra, Jordi Gallardo.

Aquesta associació la conformen 24 socis fundadors i 6 entitats col·laboradores, entre elles les empreses més importants del territori, l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell i la Cambra de Comerç de Lleida, juntament amb La Salle Technova-Universitat Ramon Llull i INEFC, en la part formativa, i amb el suport del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (FGC, IDAPA i la Fundació i2CAT, com a fundadors) i el Departament d’Empresa (amb Eurecat).

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha remarcat en l’acte de constitució de La Seu Tech City que “la presència de connectivitat ha de permetre l’establiment d’activitats tecnològiques arreu del territori, i el Pirineu no en pot quedar exclòs, sinó tot el contrari. Aquest ha de ser un dels nostres puntals per revertir el despoblament, per retenir el nostre talent jove i atreure’n de forà”.

Viaplana ha explicat que una altra motivació de l’equip de govern de l’Ajuntament urgellenc és la de proporcionar eines a les empreses actuals i a les de nova creació pel seu desenvolupament tecnològic i empresarial. “I és que tal i com vam dir des de bon principi, aquest projecte reeixiria si les empreses hi creien i hi apostaven, i veient el llistat d’empreses fundadores d’avui crec que ho hem aconseguit, moltes gràcies a totes elles perquè sense vosaltres no hauria estat possible arribar fins aquí”.

Per la seva part, el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha manifestat que “estem davant d’un projecte, ja no de futur, sinó de present pel Pirineu, en un sector que porta creixent en ocupació en els darrers cinc anys al ritme del 10% anual, no hi ha cap sector que estigui creixent a Catalunya a aquest ritme, per tant, és un sector d’oportunitats laborals i salarials. Tot això, ha afegit Puigneró, ajuda en el nostre doble propòsit que és el de contribuir que el nostre país agafi el tren de la transformació digital i de creació de llocs de treball de qualitat, i que ho faci aprofitant les oportunitats del territori, i en concret donant oportunitats al Pirineu”.

Pirineus Tech Mountain

En acte també s’ha presentat ‘Pirineus Tech Mountain‘, a càrrec del vicealcalde de la Seu i regidor de Projectes Estratègics, Jordi Fàbrega, juntament amb Josep Miquel Piqué, de La Salle Technova-Universitat Ramon Llull, com a soci fundador de l’associació La Seu Tech City, que han explicat que aquest és un projecte innovador que pretén esdevenir un veritable ‘ecosistema de talent’ al voltant de les noves tecnologies en les activitats rurals i de muntanya: turisme, lleure i cultura; esports de muntanya; ramaderia i agricultura; recursos naturals; i qualitat de vida a l’àmbit de la muntanya.

Aquest nou hub tecnològic començarà a posar-se en marxa a partir del segon semestre d’aquest any 2022, a través d’un professional que el dinamitzi i gestioni, tot creant sinergies amb el laboratori 5G del Pirineu. Aquest hub s’ubicarà, de moment, al Centre Tecnològic i Empresarial de l’Alt Pirineu (CETAP) de la Seu d’Urgell on hi haurà despatxos, zona de coworking i on tindrà lloc alguna formació pràctica en noves tecnologies.

Amb el guiatge La Salle Technova, es buscaran els projectes que puguin interessar als socis de l’associació, amb sinergies entre ells, per tal de poder identificar les primeres accions concretes a escala formativa i empresarial.

Està previst que, un cop consolidat el projecte, ‘Pirineus Tech Mountain‘, així com diferents empreses tecnològiques, s’acabi ubicant a la Ciutadella de Castellciutat, un espai de més de 60.000 m² que ofereix un gran potencial per esdevenir aquest ecosistema de talent pirinenc d’activitats de muntanya.

La Seu Tech City

En la constitució de l’associació La Seu Tech City hi ha intervingut representants d’algunes de les entitats i empreses que la integren com Xavier López, director general Corporatiu i d’Operacions d’Eurecat; Rosa Paradell, directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci per al sector públic de la Fundació i2CAT; Jordi Vilarrubla, responsable de Sistemes de l’empresa Semic Serveis Informàtics SA La Seu d’Urgell; i Marcel Dorna, director general de la Productora Elèctrica Urgellenca SA (PEUSA).

L’acte ha finalitzat amb la lectura i la signatura de l’acta de constitució de l’associació La Seu Tech City.