El Govern de la Generalitat ha constituït aquesta setmana a la Seu d’Urgell la Comissió Territorial per a l’Estratègia de Dinamització Territorial a l’Alt Urgell. Aquesta reunió forma part de l’estratègia de l’executiu català “Un país d’oportunitats, un país viu”, que té per objectiu potenciar la dinamització territorial i la generació d’oportunitats al territori, i especialment a aquells afectats pel despoblament i l’envelliment. L’Alt Urgell és la tercera comarca on el govern desplega l’Estratègia de Dinamització Territorial.

El president de la Generalitat, Quim Torra, es va comprometre el 6 de setembre passat a desplegar l’Estratègia a l’Alt Urgell per donar resposta a les inquietuds del territori, en una reunió que va mantenir al Palau de la Generalitat amb els alcaldes de la comarca, acompanyat del Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró. La comissió territorial constituïda avui és la concreció d’aquest desplegament al territori. Ha estat presidida per Miquel Àngel Escobar, secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran i vicepresidida per la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós. Ha comptat amb el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras; el secretari d’Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer; la directora general d’Administració Local, Rosa Vestit; el director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Albert Alins; la directora general de Societat Digital, Joana Barbany; Miquel Àngel Cullerés, director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida; Núria Fontanet, coordinadora Territorial a l’Alt Pirineu i l’Aran del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; i Joan Santacana, cap del Servei Territorial d’Ocupació a Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran. Per part del territori hi han assistit el president del Consell Comarcal, Miquel Sala, i una nodrida representació del Consell d’Alcaldes. També hi eren presents diferents representants del teixit socioeconòmic de la comarca, que representaven sectors com l’agroalimentari i el turístic. També han participat a la reunió diferents agents del territori com representants del sector agroalimentari, ramader i empresarial, que han demanat una planificació diferent per a cada comarca atenent a la seva singularitat i potencialitats.

A la reunió d’aquest matí, s’han analitzat, per part del Consell Comarcal i els representants del Consell d’Alcaldes i agents socio-econòmics del territori els principals reptes de la comarca. El president del Consell Comarcal, Miquel Sala, ha subratllat l’existència d’Impulsa 2026, un pla estratègic comarcal que recull les línies de treball més destacades dels propers anys i ha destacat la importància de revertir l’amenaça del despoblament a través del treball conjunt entre administracions. Els alcaldes i alcaldesses assistents també han comentat, entre d’altres qüestions, la importància del paisatge i dels recursos naturals i culturals de la comarca, així com la manca d’iniciatives empresarials privades que generin llocs de treball. Han demanat més mesures efectives de discriminació positiva per als municipis petits i de muntanya i millores en les infraestructures de comunicacions i telecomunicacions per impulsar encara més el turisme i la qualitat de vida dels urgellencs. Alhora, s’ha considerat rellevant proveir més protecció al sector agroalimentari i prestigiar la seva feina, tenint en compte que són un eix vertebrador del paisatge i l’economia. Així mateix, han agraït la iniciativa del govern amb el projecte País Viu i la visió estratègica amb la que treballa. Els diferents agents del territori que han participat a la reunió han demanat una planificació diferent per a cada comarca, atenent la seva singularitat i potencialitats.

La delegada del govern a l’Alt Pirineu i l’Aran i vicepresidenta de la comissió, Rosa Amorós, ha avançat que se celebraran dues reunions anuals en les quals es farà seguiment de les actuacions.

Els membres del Govern que han assistit a la reunió han pogut explicar l’estat d’algunes actuacions destacades. És el cas del secretari d’Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, que ha demanat que sigui el territori el que concreti quines són les necessitats que tenen, justament perquè és la comarca la que pot guiar millor les actuacions del govern de manera efectiva per especialitzar la comarca apostant per la qualitat, com seria un pla de foment del turisme.

Al seu torn, Gerard Figueras, secretari general de l’Esport, que ha intervingut per videoconferència, s’ha referit a la celebració de l’Any del Turisme Esportiu el proper 2020, i ha explicat la propera convocatòria d’una línia d’ajuts adreçades a administracions i entitats esportives amb la finalitat de promocionar esdeveniments esportius. També s’ha compromès a constituir, d’acord amb el Consell Comarcal, la taula de treball sobre els JJOO Barcelona-Pirineus a l’Alt Urgell durant el proper mes de gener.

Per la seva banda, Albert Alins, director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, ha posat l’accent en la nova llei del Territori que el Govern portarà properament al Parlament i que és una oportunitat per escoltar les especificitats del territori i dels ens locals. En relació a l’heliport 24h, Alins ha explicat que s’hi està treballant amb la voluntat de posar-lo en funcionament. En l’àmbit també del Departament de Territori i Sostenibilitat, el director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral ha avançat la voluntat de convocar pel 2020 una línia d’ajuts pels consells comarcals per actuacions a accessos a nuclis de població disseminats.

En l’àmbit de Polítiques Digitals, directora general de Societat Digital, Joana Barbany, ha anunciat als assistents un projecte d’abast comarcal per promocionar les capacitats digitals entre els nens i les nenes, especialment el foment de les STEM entre les nenes. S’ha compromès a tractar amb la comarca de manera específica temes com les infraestructures digitals, el desplegament de la fibra òptica i el nou projecte 5G rural al qual l’Alt Urgell es podria acollir.

Pel que fa a l’àmbit cultural, Miquel Àngel Cullerés, director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, ha assenyalat que l’Alt Pirineu i l’Aran han fet una aposta per un tractament integral i transversal de la cultura com a motor econòmic a la comarca.

També ha intervingut, Núria Fontanet, coordinadora Territorial a l’Alt Pirineu i l’Aran del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que ha volgut posar en valor la nova Llei d’Espais Agraris per afavorir la incorporació dels joves al sector agrícola o el decret de recollida i comercialització de carn de caça per posar en valor el producte.

Finalment, Joan Santacana, cap del Servei Territorial d’Ocupació a Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran, ha destacat les estratègies territorials en el marc de la nova llei del SOC per fomentar la creació d’ocupació.

Tots els membres del govern que han assistit a la reunió s’han compromès a tractar de manera sectorial les qüestions que s’han posat al damunt de la taula.

En el torn de conclusions, el president de la Comissió territorial, Miquel Àngel Escobar, ha manifestat que “l’Estratègia és la plasmació de la voluntat del Govern de reforçar l’aliança amb els ens locals i d’incorporar la seva visió i prioritats en la configuració de les polítiques del govern orientades a l’activació econòmica, la generació d’oportunitats i l’equilibri i la cohesió del territori. Això es farà sempre amb una aliança de treball bilateral i transversal entre el Govern i el territori i en el marc de la singularitat i prioritats de l’Alt Urgell”.