Es constitueix la Comissió d’estudi per a assegurar un creixement urbanístic sostenible

Els membres de la comissió acabada de constituir (Consell General)

El síndic general, Carles Ensenyat, acompanyat del secretari general, Josep Hinojosa, ha constituït, aquest dimecres, la Comissió d’estudi per a assegurar un creixement urbanístic sostenible. La comissió s’ha creat seguint el que disposa l’article 48 del Reglament del Consell General i a petició de tots els grups parlamentaris i el conseller no adscrit que van aprovar la proposta de creació per assentiment en la sessió de Consell General del passat 19 de desembre de 2024.

La comissió té com a objectiu, segons es recull en la proposta de creació, “analitzar les accions i mesures tècniques d’ordenació del territori i urbanisme a implementar per assegurar un creixement urbanístic sostenible que aporti solucions a les necessitats reals de les ciutadanes i ciutadans del nostre país i, que preservi l’entorn i els recursos naturals, per a l’Andorra d’avui i sobretot per a l’Andorra de demà”.

En la sessió d’aquest dimecres, s’ha acordat que la comissió estigui presidida per Jordi Casadevall (GPdC) i amb Gemma Riba (GPD) com a vicepresidenta, seguint d’aquesta manera la mateixa estructura i amb la mateixa composició que la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient.

A més, s’ha establert un calendari de treball que contempla tot una sèrie de compareixences -que tindran caràcter públic- començant per associacions i col·legis professionals i, posteriorment, amb institucions del país. En tots els casos, als compareixents se’ls demanarà que exposin quines són les accions, mesures i millores en l’àmbit de l’ordenació del territori i urbanisme que consideren necessàries aplicar per a assegurar un creixement sostenible.

Finalment, segons es determina en la proposta de creació, els treballs de la comissió hauran de concloure no més tard del 4 de juny de 2025.