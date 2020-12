Es constitueix el nou Consell d’infants d’Escaldes-Engordany

Els alumnes han estat saludats de manera telemàtica pels representants del comú, que han escoltat les propostes per millorar la parròquia treballades prèviament amb els seus companys i professors als centres educatius. Entre els temes que més els neguitegen hi ha la sostenibilitat, la mobilitat, la solidaritat i la conservació i dinamització dels parcs, segons han explicat des del comú. Les propostes que han presentat buscaven, per exemple, estalviar energia elèctrica, conscienciar pel reciclatge, millorar les voreres i els passos de vianants, adequar els accessos per a persones amb mobilitat reduïda, reparar els desperfectes dels parcs i incloure-hi altres activitats.

Des del comú han assegurat que estudiaran les propostes per “donar resposta als infants i desenvolupar aquelles que siguin viables”. Tot plegat, com a part del projecte Ciutats Amigues de la Infància d’Unicef.