Aquest matí s’ha celebrat a la sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell la primera sessió plenària del Consell Municipal d’Adolescents (CMA) de l’actual curs escolar 2019-2020, que ha estat presidida pel Vicealcalde urgellenc, Francesc Viaplana, i ha comptat amb la participació del regidor de Joventut, Xavier Estival. També hi ha pres part el regidor del grup municipal Compromís per la Seu, Àngel Rúbio.

En aquest primer ple, els 12 membres que el conformen -alumnes dels instituts La Valira i Joan Brudieu i del col·legi La Salle- han pres possessió del seu càrrec. La sessió ha continuat amb les intervencions d’aquests representats dels adolescents on han fet les seves peticions a l’Ajuntament sobre diferents aspectes de la ciutat com via pública, així com consultes i observacions sobre qüestions que els hi afecta directament com a ciutadans i ciutadanes de la Seu d’Urgell.

En aquesta sessió del CMA, els representants dels i les adolescents de la Seu han fet palès davant de les autoritats municipals la necessitat de poder disposar d’un espai per a joves, sobretot per fer-ne ús les tardes dels cap de setmana, un espai per a pintar grafits, i un local per fer teatre, d’entre d’altres peticions.

Per la seva part, regidor de Joventut, Xavier Estival, els ha informat respecte disposar d’un espai per a joves que des de l‘equip de govern ja s’hi està treballant però que caldrà trobar una proposta consensuada amb els i les joves de la ciutat. Estival també ha explicat que properament el centre cívic l’Escorxador oferirà unes parets per pintar-hi grafits.

Val a dir que aquests i aquestes adolescents estan treballant futures accions per lluitar contra el canvi climàtic.

Concurs de talents

D’altra banda, el regidor de Joventut ha avançat als i les membres del CMA que en el programa lúdic INSOMNI oferirà aquest estiu diverses novetats, a més a més de les propostes de cada estiu, com una nit de karaoke, batalles de galls, entre d’altres. També s’ha anunciat que des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Seu es convoca un concurs de talents que s’adreça a tots els i les joves de la Seu d’Urgell.

Tant Viaplana com Estival han esperonat als i les membres del CMA que presentin propostes per a la festa major per al públic adolescent i les facin arribar a la comissió de festes.