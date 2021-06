Es constitueix el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa amb la designació dels seus membres

Els representants dels sectors del comerç, allotjaments turístics, restauració, neu, empresarial i dels veïns del Pas de la Casa han mantingut avui la primera reunió en la que s’han designat els representants de cada sector i s’han constituït per tirar endavant el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp, ha explicat que el Consell Econòmic i Social “ha de ser un actor i un interlocutor representatiu i permanent amb el Comú per tirar endavant els projectes i la dinamització econòmica del Pas de la Casa”

La cònsol major ha presentat les accions previstes i els reptes més immediats que es plantegen pel Pas de la Casa i ha presentat la proposta de taules de treball permanents que encaixen amb les línies principals del pla director de reactivació econòmica.

En aquest sentit, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha afegit que “aquest consell és la culminació de la necessitat real de tenir una interlocució directa entre les administracions i el teixit productiu, econòmic i social del Pas de la Casa; necessitem tenir una relació directa amb vosaltres per conèixer quines són les vostres necessitats i propostes, especialment en l’escenari post-covid”.

Jordi Torres, ministre de Turisme, ha destacat la importància que té la localitat encampadana pel país, especialment pel sector de la cartera que encapçala. Així, ha augurat que “amb aquesta nova col·laboració hi guanyarà tothom: el Pas de la Casa, els sectors implicats, i de retruc, les administracions”.

Per la seva banda, el titular de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, també ha agraït els esforços fets pel comú d’Encamp i pels representants dels diferents sectors per tirar endavant el projecte: “espero que el projecte doni fruits ben aviat i que el model es pugui repetir a d’altres punts del Principat”.

Representants del Consell Econòmic i Social

Un dels punts de la reunió ha estat la presentació dels representants designats per part dels diferents sectors econòmics del Consell Econòmic i Social. Així, el representant per part del sector del comerç serà Josep Ma Mas, per part dels hotels i allotjaments turístics ho seran Jordi Montané i Àlex Ruiz. Per part del sector de la restauració serà Carlos Marreiros, per part del sector de la neu i l’esquí Xavier Salinas i per part del sector immobiliari Valérie Lackner. Les entitats empresarials i associatives del Pas incorporen com a representants Jean Jacques Carrié, d’Iniciativa publicitària del Pas de la Casa, i Òscar Ramon, per part l’Associació de veïns del Pas de la Casa.

Per part del Comú d’Encamp hi participarà la cònsol major o conseller en qui delegui. Per part de Govern està previst que siguin els ministeris de Presidència, Economia i Empresa, Turisme i Territori i Habitatge els que participin a les reunions i projectes del Consell Econòmic i Social, en funció de l’àmbit competencial.