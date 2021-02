Es constitueix el Consell d’infants d’Encamp, que ja comença a treballar les propostes

Les nenes i nens d’Encamp han estat avui els protagonistes del dia amb la constitució del Consell d’infants de la parròquia per al curs 2020-2021. La cònsol major, Laura Mas, acompanyada del Conseller de Joventut i Esports, Xavier Fernàndez, han rebut els infants de les escoles d’Encamp i del Pas de la Casa, això sí, telemàticament per motius de la pandèmia que ja han començat a treballar en propostes i idees per aquest curs.

S’han nomenat un total de 12 infants; dels quals 6 són representants de l’Escola Andorrana de Primera Ensenyança d’Encamp, 2 de l’Escola Francesa d’Encamp, 2 de l’Escola Andorrana de Primera Ensenyança del Pas de la Casa i 2 de l’Escola Francesa del Pas de la Casa, amb els seus corresponents suplents.

Laura Mas, ha felicitat a tots els representats i ha fet balanç de les accions que s’han dut a terme a proposta de l’anterior Consell d’Infants i els hi ha agraït, especialment, la seva participació en les votacions per l’elecció del nou parc, i també el fet que formessin part del jurat. La cònsol ha expressat “sou el futur d’aquesta parròquia i estem molt agraïts que participeu en les decisions aportant idees i opinions” i ha afegit “el vostre punt de vista aporta molt valor i cal tenir-lo molt en compte”

Els representants comunals han demanat als nous representants que comencessin a treballar les propostes per tal que puguin ser debatudes en la propera sessió del Consell d’Infants que serà cap al mes de maig, presencialment si la pandèmia ho permet, i sinó es farà telemàticament, com en aquesta ocasió. També han agraït la col·laboració de les direccions de totes les escoles per seguir impulsant el Consell d’Infants, així com altres projectes que es fan conjuntament.

Durant la sessió constitutiva d’avui ha intervingut en representació d’Unicef Andorra, Mercè Miguel, que ha felicitat als consellers recent nomenats i ha agraït al Comú d’Encamp tota la feina que s’està fent de cara a la infància i en especial ha remarcat el projecte “parròquia amiga de la infància”.

El Consell d’Infants és un òrgan participatiu que dona als infants dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Consell de Comú les seves propostes amb la voluntat de millorar la qualitat de vida de la població. Per tal d’exposar les idees, els infants d’entre 9 i 12 anys estan organitzats en comissions de treball.