Avui s’ha confirmat la tercera víctima mortal per coronavirus a Andorra. El difunt és una persona de 88 anys de la qual ja es va informar fa dos dies però que s’havia de confirmar que la causa de la mort era el covid-19.

Actualment hi ha 224 persones afectades a Andorra, de les quals 218 actives si descomptem les 3 defuncions i 3 altes. D’aquest, 39 estan hospitalitzats i 8 d’aquests a la Unitat de Cures Intensives.

El ministre de Salut Joan Martínez Benazet ha informat d’aquestes dades aquest migdia en roda de premsa on ha explicat que l’increment progressiu que s’ha observat aquestes darreres hores és degut a que fa 10 dies que ha començat el confinament total i el període d’incubació té una mitjana de 7 dies, pel que ara estan sortint-ne molts. S’espera doncs que durant aquest cap de setmana s’arribi a xifres màximes.

Del centre sociosanitari El Cedre hi ha 13 persones afectades, 4 de les quals hospitalitzades, a més hi ha 16 persones en sospita. El geriatra i la doctora del centre que estaven fins ara confinats es reincorporen aquest divendres.

Pel que fa a cossos de seguretat el ministre ha informat d’un total de 8 afectats, corresponent la quantitat més gran a bombers on hi ha 7 casos positius i 19 aïllats per ser de grup de risc o per haver tingut contacte. A la Policia hi ha 1 positiu i 30 membres aïllats.

Martínez Benazet ha insistit en diferenciar els telèfons 188, que serveix per a consultes sobre el coronavirus en general, i el 116 que està destinat exclusivament per a socors mèdic. També s’ha mostrat preocupat per la durada del tractament a la UCI, ja que es calcula en una mitjana de 28 dies i, tot i que Andorra en té un nombre molt més alt per habitant, podria arribar a no ser suficient. S’espera l’arribada de més ventiladors en els propers dies però encara no s’ha pogut confirmar la data.