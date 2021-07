Es confirma el repunt de la incidència de la COVID-19 a la Seu d’Urgell

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha confirmat aquest diumenge el repunt de la incidència de la COVID-19 a la Seu d’Urgell, on les dades de seguiment havien tocat fons ara fa tot just dues setmanes.

Tot i que el Sant Hospital es manté sense cap ingressat per coronavirus, i que el percentatge de positius als nous tests es manté moderat (6,9%), el risc de rebrot ha augmentat fins a situar-se ara mateix a 235 punts; és a dir, prop de deu vegades més que dimecres passat, quan encara es mantenia en nivells molt baixos (28). El mateix ha passat amb la velocitat de transmissió del virus (Rho7), que ara està a 2,71 (exactament 2 punts més que el passat dia 30). Així, a l’Àrea Bàsica de Salut urgellenca, aquests dos índexs han tornat a nivell vermell, després de diverses setmanes en verd.

La situació és més complicada al sud de la comarca i especialment a Oliana, on el risc de rebrot ha seguit pujant fins a arribar a 11.768 punts, mentre que la Rho7 segueix a 4,11 (quatre cops per damunt el límit recomanat), i la positivitat és del 37%. També registren dades molt altes a Peramola (3.681, 1,78, i 31,25%).

Això fa que la mitjana de l’Alt Urgell en aquests tres índexs de referència també estigui molt alta: a 1.580, a 4,19 i a 19,81% respectivament. A efectes pràctics, les dues últimes dades signifiquen que, de mitjana, cada persona contagiada transmet el virus a quatre persones més, i que un de cada cinc nous tests PCR que es fan a la comarca dóna positiu.

Pel que fa a la vacunació, fins aquest diumenge han rebut la primera dosi 10.672 habitants de l’Alt Urgell (54%); i la segona dosi, 7.565 (44%). A la franja de 30 a 34 anys, la que ha començat més recentment el procés, de moment s’està al 25%; a la de 35 a 39 anys, al 45%; i a la de 40 a 44 anys, al 56%. Les franges superiors estan com a mínim al 60%, i les de majors de 66 anys superen el 80%.

Incidència concentrada als principals municipis pirinencs

A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la situació també s’ha complicat ràpidament a dues comarques veïnes de l’Alt Urgell: a la Cerdanya, el risc de rebrot és a 898 i la Rho7 a 3,42; i al Pallars Sobirà, a 995 i a 2,78 respectivament. Tot plegat fa que la mitjana pirinenca sigui ara de 945 i de 4,18, amb una positivitat del 14% i un total de 4 ingressats als hospitals. Només es manté la incidència baixa a l’Alta Ribagorça i a l’Aran, amb un risc de rebrot de només 9 i 4 punts; és a dir, pràcticament nul.

Pel costat positiu, de moment la velocitat de propagació del virus es manté baixa a quasi totes les poblacions de l’Alt Pirineu i només està per damunt del límit en set municipis: la Seu, Oliana, Peramola, Puigcerdà (on és a 3,00), Esterri d’Àneu (2,17), Alt Àneu (1,28) i Tremp (1,14). A la resta de municipis pirinencs, la Rho7 està força per sota, i en molts d’ells fins i tot estan a zero, com és el cas de Montferrer i Castellbò, les Valls de Valira, Coll de Nargó, Alàs i Cerc, Prullans, Lles, Rialp, la Vall de Boí i Naut Aran, entre molts altres.