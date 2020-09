Es confinen dues classes de Primària al Col·legi Sant Ermengol pel positiu de dos germans

Aquest diumenge s’ha activat l’aïllament de dues classes més del Col·legi Sant Ermengol. Ho ha confirmat la direcció de l’escola informant que s’activa la fase 4 en aquests cursos.

El ministeri de Salut ha informat aquest migdia a la direcció del Col·legi Sant Ermengol que dos germans que van a les classes de 2n de primària A i 5è de primària A, han donat positiu en les proves TMA i per tant és necessari que romanguin confinats durant els dies escaients. La directora del centre, Ma Josep Pasqual, ha explicat que els nens ja no anaven a escola des de dimecres perquè van presentar símptomes relacionats amb la malaltia infecciosa, però el seu aïllament es compta des d’avui, tal com marquen els protocols de Salut.

Pel que sembla hauria estat un contagi en el si de la família. Els seus companys de classe demà hauran de fer-se les proves per detectar possibles nous positius. Amb aquests cursos i les altres tres classes, excepte els infants de tercer de primària, s’activa la fase 4.

En aquest pas les classes continuen amb l’acompanyament d’un tutor. I es que la direcció de l’escola creu fermament en la necessitat que l’ensenyament no s’aturi i dur-lo a terme amb tots els mitjans possibles; també el virtual. Cal tenir en compte que el col·legi té més d’un centenar de nens a casa per culpa de la Covid-19. L’escola constata una màxima col·laboració tant de pares com d’alumnes dins una normalitat que anirà acompanyada d’aquests anuncis de confinaments d’aules.

El ministre de Salut també deia divendres que haurem d’acostumar-nos a conviure amb aquests aïllaments puntuals d’escolars.