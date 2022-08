Es comença a col·locar la nova gespa a l’Estadi Nacional

Els camions han arribat amb nombrosos rotlles de gespa híbrida, 80% natural i 20% sintètica. Un tipus de gespa que s’utilitza en els millors estadis del món a dia d’avui.

Els d’aquest dilluns han estat els primers dels 20 camions que arribaran en els propers dies. En 5 o 7 jornades hauria d’estar enllestit el tema de la gespa.

A banda de la gespa es continua avançant en altres fronts. El sistema de calefacció del terreny de joc ja està instal·lat. Quatre de les cinc plataformes de televisió ja estan a punt, falta la central. Les cabines per als periodistes també han arribat i cal col·locar-les al seu lloc. Serà a la tribuna d’on s’han retirat algunes fileres de seients.

Es farà una grada supletòria, però el que es guanyarà d’una banda es perdrà per l’altra. Per exemple, la primera filera no s’utilitzarà per raons de seguretat. D’aquesta manera el Nacional passarà de 3.313 places a 3.345, pràcticament les mateixes.

Aquesta setmana el FC Andorra entrenarà al Comunal Joan Samarra. El club continua treballant per a incorporar un central i tres davanters abans del tancament del mercat, el 31 d’agost. El proper partit serà dilluns vinent a las Palmas.