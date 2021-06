Se celebrarà una manifestació amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ

Des de Contracorrent Andorra i amb el suport de Diversand i el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+, han organitzat una manifestació per exigir que al país els drets de les persones LGTBIQ+ estiguin reconeguts i assegurats en tots els àmbits. En especial, els drets del col·lectiu trans, ja que des del seu punt de vista és un dels que més dificultats té a l’hora de desenvolupar-se dins de la societat, i un dels més discriminats.

És per això, que en senyal de protesta, cívica i pacífica han convocat una manifestació pel 28 de juny. La protesta s’iniciarà a les 20:00 a la Plaça de la Rotonda i finalitzarà a la Plaça Coprínceps a les 21:00 aproximadament. Serà una manifestació pacífica on demanen que tots els assistents segueixin totes les mesures sanitàries: Mascareta obligatòria a partir dels majors de 8 anys quan es produeixin aglomeracions de persones, rentat de mans amb gel desinfectant, i fer el recorregut de forma ordenada, guardant les distàncies interpersonals i evitant aglomeracions. Aquest acte vol fer visible públicament la problemàtica social esmentada i la solidaritat dels joves d’Andorra.

Tal com s’ha acordat, cal dir, com no pot ser d’altra manera, que en tot moment es vetllarà per l’ordre públic, la salut pública, el mobiliari urbà, per la higiene i per la bona convivència durant l’acte.