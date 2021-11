Es busca tècnic en salut mental per tirar endavant el PISMA

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, la creació d’una nova plaça de tècnic en salut mental adscrita al ministeri de Salut. La creació d’aquest nou lloc de treball es fa a petició del ministre de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet.

La plaça és, concretament, per a un professional amb un perfil especialitzat en salut mental i addiccions que s’encarregarà d’elaborar, desenvolupar i posar en funcionament el Pla integral de salut mental i addiccions (PISMA).

Més concretament, el tècnic que ocupi aquesta plaça a la Unitat de Salut Mental i Addiccions haurà d’analitzar les necessitats dels afectats per aquestes patologies, proposar les àrees prioritàries d’actuació, planificar i avaluar els serveis de Salut Mental, desenvolupar programes per a malalties emergents, desenvolupar mesures orientades a fomentar l’atenció integral dels pacients, dissenyar plans per fomentar la recerca i la docència i fer seguiment del desenvolupament del PISMA, entre altres.