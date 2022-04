És bona idea jugar a tirar-li la pilota al gos?

Pilota, pilota, pilota. Costa trobar un parc on no hi hagi algú jugant a tirar-li la pilota al seu gos. En alguns parcs, fins i tot, son tots els gossos els que estan pendents de la seva pilota: ulls ben oberts, orelles dretes, cos en tensió i màxima concentració. Pilota, pilota, pilota. Aquell objecte rodó està a punt de cobrar vida i l’instint és implacable. L’obsessió arriba a tal punt que ni tan sols s’adonen que hi ha altres gossos a a prop seu. Només veuen la pilota en mans de l’amo que en qualsevol moment començarà a volar per acabar botant per terra com si fos una presa. A vegades, el llançament es retarda i la pressió és tal que els gossos borden, insisteixen, demanen la seva presa i entre lladrucs repeteixen: pilota, pilota, pilota.

Però, és bona idea tirar-li la pilota al gos? Molts amos de gossos defensen que si. La pilota permet que l’animal pugui estar sense lligar i redueix el risc que s’escapi o que es distregui amb una altra cosa, perquè mentre dura el joc només té ulls per a la pilota. A més, el llançament continu de l’esfèric ajuda a que l’animal es mogui molt i, per tant, es cansi. Malgrat tot, entre els mateixos defensors de la pilota, alguns reconeixen que els preocupa l’obsessió que embriaga l’animal. De bon matí quan es lleven, quan surten a caminar, quan arriben a casa… només hi ha una cosa al cap: pilota, pilota, pilota.

Els experts ho tenen bastant clar. Consultada per Animalados, l’ensinistradora d’Essència Canina, Júlia Guiu, adverteix que aquest joc pot generar unes conseqüències negatives com “la pèrdua de la capacitat de comunicació amb altres gossos” o la incapacitat “d’aturar el joc per si sol” o de gaudir amb qualsevol altra activitat, però avisa que també pot provocar complicacions físiques: “El joc de la pilota pot produir dolors i lesions a les articulacions com el maluc, les espatlles i el coll”, ja que empaitar l’esfèrica implica “salts bruscs, aturades i mals gestos que son perjudicials”. Per tot plegat Guiu, que a més d’educadora canina té un allotjament per a gossos, avisa que jugar a la pilota amb el gos “no aporta res de bo per a la salut” de l’animal.

L’ensistrador caní Mario Lanero tampoc és defensor del joc de la pilota ja que creu que pot fer caure el gos en un “bucle obsessiu”. El joc de la pilota, defensa, es pot practicar a casa per ensenyar-li al gos a buscar-la i a tornar-la obeint les ordres de l’amo però al parc no és bona idea ja que, a més, pot provocar baralles entre gossos quan un d’ells agafa una pilota que no és la seva. Lanero avisa que si el gos borda insistentment per demanar a l’amo que li llanci la pilota és una clara senyal que l’animal ja està obsessionat. En aquests casos, recomana, més val posar-se en mans d’un especialista. “Quan més temps faci que l’animal està obsessionat, pitjor”, avisa. Pel que fa a les races, potser algunes com els pastors o els de caça, poden tenir més tendència a obsessionar-se buscant la pilota, però “es poden obsessionar gossos de totes les races”. Això si, al final, cada gos és un cas i al final “qui mana és l’individu, no la raça”, diu.

Per Tot Sant Cugat

Font animalados.com