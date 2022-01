És bo que el meu gos escolti música?

Els sons poden alterar, estressar o generar por en el gos. Però, què succeeix amb la música? La veritat és que té efectes, i és important conèixer-los.

Un estudi realitzat per la Queen’s Univesity de Belfast s’ha centrat a analitzar els efectes de la música en el gos. I una de les primeres dades a tenir en compte és que els gossos entenen els sons de manera diferent. Això fa que molts gossos no reaccionin a la música perquè no senten atracció pel ritme.

L’oïda del ca està desenvolupada de manera que interpreta les ones sonores de manera diferent. La música és un so ambient més per als gossos com pot ser el d’un ascensor… però també pot ser un soroll, sobretot, quan es posa molt alta.

I aquí és on cal anar amb compte perquè una cançó a tot volum pot convertir-se en una privació sensorial de primer nivell per al gos. Això faria que deixés de sentir qualsevol so i només sentir la música. Però això no suposaria un problema perquè els gossos escolten un espectre més ampli de freqüències d’ona, i pot percebre altres sons, deixant passar per alt la música.

Es recomana no abusar de la música quan es tenen gossos en la llar. I tampoc és convenient sentir-la molt alta per a no alterar al ca ni interferir en la seva capacitat sensorial.

Per Tot Sant Cugat

Font animalmascota.com