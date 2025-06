És aconsellable dormir amb mitjons?

Uns peus coberts per uns mitjons (Getty images)

Diversos estudis indiquen que dormir amb mitjons pot ajudar a conciliar el son més ràpidament, degut a un fenomen conegut com a vasodilatació distal, que és l’ampliació dels vasos sanguinis a les extremitats. Quan els peus estan calents, el cos entén que és hora de descansar, cosa que afavoreix una baixada de la temperatura corporal central, indispensable per iniciar el son.

Alguns dels beneficis que ens aporten els mitjons mentre dormim, són:

Millora la qualitat del son.





Evita els rampells nocturns a les cames.





Ajuda en casos de síndrome de Raynaud , una afecció que provoca fred extrem o entumiment als dits dels peus i de les mans.





Prevé els talons secs i esquerdats, si s'utilitzen mitjons hidratants.





Tot i els beneficis, hi ha casos on és millor no posar-se’ls. Sobretot si:

Els mitjons són massa ajustats: Això pot dificultar la circulació sanguínia i generar l’efecte contrari al desitjat.





En cas d'infeccions per fongs als peus: La calor i la humitat dels mitjons poden agreujar el problema.





Els mitjons ideals per a dormir han de: