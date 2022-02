Errors de decoració que necessites evitar en la teva llar

La decoració és una activitat que moltes persones consideren fàcil, però que realment no ho és, pel fet que hi ha molts errors que es poden cometre.

Tal com és important aprendre sobre els consells que s’han d’aplicar per a una bona decoració, és fonamental aprendre les dades que siguin necessàries per a evitar cometre alguns errors, que són molt comuns quan algunes persones intenten decorar la seva llar.

Si estàs pensant a decorar la teva casa, no cometis aquests errors:



Acumulació d’objectes innecessaris

El fet d’acumular accessoris pot generar diverses contrarietats, una d’elles té a veure amb el fet que et trauràs espai, i a més d’això, en general, tampoc es veu bé cap espai en el qual hi hagi molts objectes innecessaris.



Començar a decorar sense planificació

Abans de començar a decorar, és necessari que tinguis en compte diversos factors, entre les quals es troben les mesures, per a poder utilitzar els elements que siguin necessaris perquè la llar es pugui embellir.

Usar mobles amples

És un gran error, ja que fan que la casa es vegi molt més petita. És molt més recomanable que facis servir mobles que siguin d’una grandària més reduïda, ja que ajuden al fet que la llar llueixi més confortable.

Incloure massa prestatges

És més aconsellable que facis servir un sol prestatge de gran grandària per a guardar les teves coses, en comptes d’incloure’n una gran quantitat.

Per Tot Sant Cugat

Font vivirhogar.republica.com