Errors a evitar en el tractament d’un esquinç de turmell

Els dos errors més freqüents que es cometen davant un esquinç de turmell són, d’una banda no fer cap tractament i per un altre, mantenir una immobilització fixa amb una fèrula de guix durant 15 dies.

En el primer cas, i tot i ser l’esquinç molt lleu, és recomanable sempre acudir al metge perquè ens examini el peu i ens posi un tractament adequat, i posteriorment per a aconseguir una total recuperació, es fa necessari realitzar unes sessions de fisioteràpia.

Passar uns dies sense moure el peu o prendre calmants i posant gel per a alleujar-nos i quan passa el dolor, donar l’esquinç per curat, sense anar al metge, no és una solució.

En el segon cas, cal tenir en compte que la fèrula no ajuda a reduir l’edema, la inflamació o el dolor, sinó que augmenta la feblesa de la musculatura, i redueix la informació propioceptiva que arriba a l’articulació. Obliga a caminar coixejant i amb crosses o bastons i tot això el que fa és afeblir la zona, fer-la més fràgil davant estímuls similars als que van provocar la lesió, per la qual cosa és freqüent la recaiguda. Pot ser al cap de poc o als anys, però aquest turmell quedarà propens a sofrir lesions.

Per tufisio.net