Ernest Pérez-Mas (Parlem) obrirà un restaurant

Ernest Pérez-Mas, CEO del grup de telecomunicacions Parlem Telecom, entra en el negoci de la restauració. Prepara l’obertura d’un restaurant de cuina catalana, amb botiga, en la qual servirà xarcuteria al detall, licors i vins del seu propi celler.

Fonts del seu grup empresarial confirmen que, després de l’estiu, Pérez-Mas posarà en marxa el restaurant, però sense precisar si serà a Barcelona o a l’Alt Camp, on té les vinyes i el celler. Intenta mantenir el misteri fins a la inauguració.

El març passat va constituir la societat Negocis Murris SL, amb l’objecte de dedicar-se “a la restauració en totes les seves modalitats”, inclòs el menjar per emportar, així com a la venda al detall de productes d’alimentació. Com a únic propietari apareix Afers Laietans SL, societat patrimonial de Pérez-Mas a través de la qual participa en l’accionariat de Parlem. Ell mateix n’és l’administrador únic.

Pérez-Mas entra en el negoci de la restauració com a empresari individual, a banda del grup Parlem, com també ho ha fet en el del vi, que són dues de les seves passions. El desembre de 2020 va constituir Heretat Mascorrubí SL per elaborar i comercialitzat vins i caves. Amb anterioritat, el 2015, va adquirir set hectàrees de vinya al Pla de Manlleu, municipi d’Aiguamúrcia (Alt Camp).

Segons la web d’Heretat Mascorrubí, mantenen les vinyes velles originals, de les varietats pròpies d’aquesta contrada, principalment montònega. Comercialitzen nou tipus de vins, amb uns preus que van des dels 11,19 euros de l’ampolla d’ Inannat (vi rosat) als 32,67 euros de Sumoll (negre ecològic).

Productes de la terra

Amb una empresa de restauració (Negocis Murris) i una altra pels vins (Heretat Mascorrubí), Pérez-Mas potencia una àrea d’activitat centrada en la gastronomia i els productes de la terra, però deslligada de la seva faceta com a CEO i accionista de Parlem.

Precisament, fa unes setmanes, Pérez-Mas va organitzar una festa a la sala Moritz per commemorar el primer aniversari de la sortida a borsa de Parlem. Des que el juny de l’any passat va començar a cotitzar al BME Growth, la companyia ha portat a terme un pla d’inversions que passa per la compra d’empreses del sector, l’ampliació de la cartera de serveis i l’expansió territorial.

En el darrer any, Parlem s’ha consolidat com a operadora de telecomunicacions amb les adquisicions, entre altres, d’Ecolium (gestora de projectes d’autoconsum fotovoltaic amb seu a Girona), Infoself Group (tecnològica gironina especialitzada en connectivitat, ciberseguretat i solucions al núvol), Tecno-so (instal·ladors de fibra òptica de Taradell) i octel, que és l’origen de l’actual Aproop, l’operador que ofereix telefonia mòbil, internet i fix en tot el País Valencià.

També ha impulsat Parlem Ventures, una acceleradora de startups, amb els seus socis d’Inveready. Ja han seleccionat els primers dotze projectes d’emprenedoria.

Parlem Telecom va tancar el 2021 amb una facturació rècord de 36,7 milions d’euros, un 95% més que els 18,8 milions de l’exercici anterior. No obstant, ho va fer amb unes pèrdues de 3,5 milions d’euros, quan en els anteriors exercicis exhibia beneficis, precisament per les despeses generades per la sortida a borsa, l’expansió i la contractació de més personal.

Per Josep Maria Casas