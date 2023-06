Ermita de Sant Mateu del Bosc, el punt més alt del Parc de la Serralada Litoral, al Baix Maresme

Ermita de Sant Mateu al terme de Premià de Dalt (Wikipedia)

Al baix Maresme la serralada Litoral pren el nom de Serra Marina i el punt més alt, amb 500 metres, el trobem a Sant Mateu, a l’altura de Premià de Dalt. Aquest punt el corona una petita ermita protegida com a bé cultural d’interès local i és un espai de visita freqüentat pels veïns de la comarca del Maresme.

L’entorn brinda agradables passejades amb vistes panoràmiques sobre el Maresme, el Barcelonès i el Vallès Oriental i, fins i tot, a pocs metres hi ha l’opció de visitar la granja i l’hípica que queden protegides per Can Riera de Sant Mateu, una masia barroca veïna. La zona ja era poblada des del neolític i d’aquesta etapa en resten testimonis, com diversos dòlmens que esquitxen els boscos, roques foradades o petròglifs. Un espai amb vistes al mar per a deixar-se perdre mentre se sent dringar la campana de l’ermita.





Per www.surtdecasa.cat