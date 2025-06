Erik Faura debuta a la 7a Pujada Arinsal amb bona nota

Al volant del vehicle, el jove pilot Erik Faura (FotoEsport)

El jove Erik Faura (Cupra TCR-Baporo Motorsport) va debutar aquest cap de setmana en la modalitat de curses de muntanya a la Pujada a Arinsal, competició puntuable per als campionats d’Andorra (CAAM), Campionat d’Espanya (CEM Auto Hebdo Sport) i també per al Campionat de França de 2a divisió.

El jove pilot andorrà, (17 anys) que ja va tenir un destacat paper en les Gseries disputades a principis d’any, amb una victòria parcial i el segon lloc final a la classificació del certamen en la categoria Giand, ja havia mostrat la seva intenció de participar en pujades en costa. La convocatòria el 2025 del Campionat d’Andorra, amb quatre proves al calendari, la primera de les quals, la setena edició de la Pujada a Arinsal, va ser el marc ideal en el qual Faura pogués estrenar-se en aquesta disciplina tan arrelada al país.



El vehicle escollit per a aquest nou repte d’Erik Faura ha estat el Cupra TCR de Baporo Motorsport. Un vehicle tracció davantera que prové dels circuits amb unes prestacions molt elevades i de gran fiabilitat, la qual cosa junt amb l’experiència en el seu manteniment de l’equip tècnic de Baporo Motorsport, van permetre al jove pilot centrar-se en la conducció pel tram de 3,750 km de la carretera de Comallemple d’Arinsal.



A la primera jornada de la competició, disputada el dissabte, Erik Faura va donar mostres de què anava per feina molt aviat. Així en la primera cursa de competició, es va mostrar molt sòlid i segur en la conducció i el seu registre de 2:32.665 el va deixar a poc més d’un segon d’Ismael Arquero, un experimentat pilot en aquestes curses.



A la jornada del diumenge, amb dues curses de competició, el ritme de Faura va anar en augment. Així, a la primera pujada del dia va rebaixar en tres segons el registre del dia anterior i a la segona pujada va obtenir el tercer millor crono en la categoria de turismes. A la classificació final, només per set dècimes se li va escapar el tercer esgraó del podi general entre els vehicles tipus turismes. Al final, doncs, quarta posició.





Classificació final categoria turismes 7a Pujada Arinsal