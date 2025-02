Eric Jover jura el càrrec de president de l’AFA

Eric Jover jurant el càrrec davant el síndic sota l’atenta mirada del cap de Govern i el ministre de Finances (Consell General)

El nou president de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) s’ha pronunciat sobre l’Acord d’associació i el Fons Monetari Internacional (FMI). Eric Jover ha jurat el càrrec a la Casa de la Vall, acte durant el qual ha aprofitat per a repassar els reptes de l’agència, així com els dubtes que va generar el seu nomenament. La principal tasca del sector financer serà fer adaptacions tècniques i ser resilient.

Eric Jover creu que “l’Acord d’associació ajudarà l’AFA a avançar” tot i que “al sector financer no hi haurà tants canvis com en altres sectors” perquè ja formen part d’un comitè mixt que els trasllada directives europees contra el blanqueig, el frau monetari, la supervisió bancària i d’entitats d’assegurances. Tota una legislació a la qual ja s’hi estan adequant. Destaca també que l’AFA ha de continuar en la línia de treball actual i, pel que fa al seu càrrec, considera que la millor notícia és passar desapercebut “i continuar donant servei al país”.

Respecte al seu nomenament, que va generar neguit entre l’oposició del Consell General per la seva proximitat a Demòcrates i pels motius de la seva dimissió del Govern, recorda que va ser escollit pel seu “perfil tècnic”.

“No vinc a l’AFA a fer política, vinc a fer un servei públic. Vaig ser molt clar quan vaig dimitir de les meves funcions polítiques, que en cap cas vaig cometre cap frau fiscal, ni cap delicte. És veritat, havia fet una falta administrativa que no va comportar ni un euro de menys de recapte per a l’Agència Tributària”, ha manifestat el president de l’AFA, Eric Jover.