Eric Jover es reuneix amb el conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha rebut aquest divendres al conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Jaume Giró, amb qui ha mantingut una reunió. La visita s’emmarca en les relacions de bon veïnatge entre Andorra i Catalunya, que s’han reprès al més al nivell després de les trobades entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Durant la trobada, Jover ha compartit amb Giró la possibilitat d’explorar cooperacions en l’àmbit del joc entre les dues institucions, tenint compte, per una banda, l’obertura del futur casino a Andorra i l’experiència tècnica de la Generalitat de Catalunya en aquest terreny, i per l’altra, la possible comercialització a Andorra de productes de loteries de Catalunya.

Jover i Giró també han acordat impulsar la col·laboració en l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques en els àmbits financer, fiscal i tributari per a avançar cap a un model de treball i de funcionament de les agències tributàries eficaç, eficient i orientat a facilitar els tràmits a la ciutadania.

La representació andorrana en la reunió ha estat encapçalada pel ministre Eric Jover i ha comptat també amb la participació del secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà i el director del CRAJ, Xavier Bardina. En el cas català, la secretària d’Hisenda, Marta Espasa, i l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, ha completat la delegació encapçalada per Jaume Giró.