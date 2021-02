ERC guanya les eleccions a la Seu i Junts venç a l’Alt Urgell

Esquerra Republicana ha guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya pel que fa a la Seu d’Urgell, seguit de prop per Junts per Catalunya, que ha estat el partit més votat al conjunt de l’Alt Urgell. Les dues formacions independentistes han compartit el protagonisme dels resultats tant a la capital com a la comarca, seguides en tots dos casos pel PSC i la CUP, que pugen tant en vots com en percentatge, alhora que en perden En Comú Podem, Ciutadans i el PP. Vox, en la seva primera presència en aquests comicis, ha quedat en sisè lloc a la Seu i en el setè a l’Alt Urgell. De la seva part, el PDeCAT ha estat la cinquena força més votada de la comarca, tot i que a la capital comarcal ha quedat en novè lloc.

Les eleccions han estat marcades també per un fort augment de l’abstenció. Així, a la Seu han votat 4.423 persones (2.267 menys que el desembre de 2017), amb un dels percentatges més baixos de l’actual etapa democràtica (50,03%), més de 25 punts per sota de la participació anterior, que havia arribat a un històric 75,85%. El mateix ha passat a escala comarcal, amb un total de 8.085 vots emesos (-3.660) i un percentatge del 53,62%, prop de 25 punts menys respecte del 77,51% d’ara fa poc més de tres anys. A més a més, s’ha quasi doblat el nombre de vots en blanc (102) i s’ha més que triplicat el de vots nuls (158), dels quals 64 i 86 respectivament han estat a la Seu.

La Seu d’Urgell

Al municipi de la Seu d’Urgell, ERC ha vençut amb 1.140 vots (26,29%). En segon lloc, a poca distància, ha quedat Junts, amb 1.060 (24,44%); i en tercer, el PSC, amb 844 (19,46%). Ja a més distància, la CUP ha estat la quarta força més votada amb 373 vots (8,60%), seguida d’En Comú Podem amb 209 (4,82%), Vox amb 196 (4,52%), Cs amb 147 (3,39%), el PP amb 137 (3,16%) i el PDeCAT amb 125 (2,88%). Ja amb percentatges per sota de l’1%, hi apareixen Escons en Blanc (13 vots), Front Nacional de Catalunya (6), Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (6), Recortes Cero-GV (4), Moviment Primàries per la Independència de Catalunya (4), Per un Món + Just (3), Partit Nacionalista Català (3), Suport Civil Català (2) i Izquierda en Positivo (1).

Quant a les variacions sobre les eleccions del 2017, ERC perd vots (-537) però puja lleugerament en percentatge (+1,13%). De la seva part, la suma de Junts i PDeCAT es queda força per sota dels vots de l’anterior marca electoral conjunta de JuntsXCat (-682), tot i que obté gairebé la mateixa proporció (-0,69%). El PSC puja tant en vots (+60) com especialment en percentatge (+7,70%). El mateix passa amb la CUP (+11 vots i +3,17% de proporció). De la seva part, ECP perd una cinquena part de vots (-58) però millora lleugerament el percentatge (+0,81). La davallada més contundent és la de Cs, que es queda amb poc més d’una desena part dels 1.315 vots obtinguts ara fa tres anys (-1.168) i redueix en més de quinze punts la seva representativitat (-16,34%). El mateix passa amb el PP, que ha rebut menys que la meitat dels seus vots anteriors (-164) i perd més d’un punt percentual (-1,36%).

D’altra banda, a Castellciutat, han votat 156 dels 301 veïns censats (51,82%) i hi ha hagut un empat al capdavant: tant Junts com ERC han obtingut el mateix resultat, amb 39 vots cadascun (31,41%), seguits del PSC amb 18 (11,53%) i la CUP amb 17 (10,89%). Hi ha hagut 6 vots pel PDeCAT, 4 per ECP, 4 per Vox, 2 per Cs, 1 pel PP i 1 per MPIC, a més de 4 vots en blanc i un vot nul.

L’Alt Urgell

A la comarca de l’Alt Urgell, Junts ha estat la primera força amb 2.290 vots (28,89%), seguida de prop per ERC, amb 2.179 vots (27,49%). El PSC n’ha obtingut 1.250 (15,77%); la CUP, 688 (8,68%); el PDeCAT, 315 (3,97%); ECP, 307 (3,87%); Vox, 277 (3,49%); PP, 214 (2,70%); i Cs, 206 (2,60%). Per sota de l’1% de vots, hi ha EB (24 vots), FNC (19), RC-GV (13), MPIC (12), PCTC (11), PUM+J (7), PNC (5), SCAT (5) i IZQP (3).

Comparat amb els resultats comarcals del 2017, la suma de Junts i PDeCAT (2.605 vots) experimenta un notable retrocés (-1.406) respecte del seu resultat conjunt anterior, però el percentatge de vot que concentren és força semblant, amb una lleu davallada (-1,41%). ERC també perd força vots (-894) però puja en percentatge (+1,23). El PSC augmenta en tots dos barems (+133 vots i +6,23% de percentatge), com també ho fa la CUP (+19 i +2,96%), alhora que ECP baixa (-106 vots) tot i que pràcticament manté la proporció (+0,34%). Baixen més clarament el PP (-277 vots i -2,14%) i especialment Cs, que, com a la Seu, cau en picat tant en nombre de vots (-1.599) com en percentatge (-12,82%).

Els principals partits que durant la campanya electoral han reivindicat la independència de Catalunya (Junts, ERC, CUP i PDeCAT) han sumat conjuntament més de dos terços dels vots de l’Alt Urgell (67,23%), un percentatge que supera lleugerament el que ja van concentrar JuntsXCat, ERC i la CUP el 21 de desembre de 2017, quan va ser del 66,25%. A la Seu, aquest percentatge ha estat del 62,21%.

Junts ha estat la força més votada en 15 dels 19 municipis de l’Alt Urgell, incloent Oliana, Montferrer i Castellbò, Ribera d’Urgellet i Organyà, i amb percentatges que van des del 28,63% de Coll de Nargó fins al 55,74% que han obtingut a Estamariu. Als quatre municipis restants han quedat en segon lloc i ha guanyat ERC: Es tracta de la Seu, les Valls de Valira, les Valls d’Aguilar i Arsèguel. En aquests casos, la formació republicana ha sumat suports que oscil·len entre el 26,29% de la capital comarcal i el 46,51% d’Arsèguel, un dels seus percentatges més alts de tot Catalunya. La tercera posició ha estat més repartida: el PSC l’ha obtingut en 9 municipis (incloent els cinc més poblats) i la CUP en 6, entre ells Coll de Nargó, Peramola i Fígols i Alinyà. El PDeCAT ha estat la cinquena força als principals municipis -tret de la capital comarcal- i ha obtingut el seu millor resultat a Bassella (22,05%), on la seva alcaldessa, Cristina Barbens, formava part d’aquesta llista i ha estat la segona opció més votada.

Resultats als principals municipis

Pel que fa als principals municipis (a banda de la Seu), a Oliana, JxCat ha sumat 301 vots (36,75%), seguit d’ERC (31,99%), PSC (13,06%), CUP (5,25%) i PDeCAT (4,03%).

A Montferrer i Castellbò, també ha vençut JxCat (29,98%), a prop d’ERC (27,46%), mentre que PSC, CUP i PDeCAT han rebut cadascun poc menys del 10%.

Aquest ordre de partits s’ha repetit a Ribera d’Urgellet, amb Junts el primer lloc (37,91%) seguit d’Esquerra (28,85%), PSC (12,64%), CUP (7,14%) i PDeCAT (3,85%).

I també a Organyà: JxCat (37,64%), ERC (26,69%), PSC (12,08%), CUP (6,74%) i PDeCAT (4,49%).

Resultats a d’altres comarques de l’Alt Pirineu i Aran

A la Cerdanya, la formació liderada per Carles Puigdemont ha obtingut un 31,56%, deu punts més que ERC (21,45). Per darrera han quedat PSC (12,79), CUP (9,13), PDeCAT (6,96), Vox (5,35), Cs (3,96), ECP (3,36) i PP (2,88). A diferència d’altres comarques, en aquest cas la suma de Junts i PDeCAT (38,52%) representa un percentatge superior al del 2017, quan ambdós partits formaven part de la llista de JuntsxCat, que va rebre un 35,73% de suport. En el cas d’ERC, baixa un 4,60%, mentre que el PSC quasi dobla el percentatge (+6,21%) i la CUP puja un 3,80%.

A la tercera comarca més poblada de la regió pirinenca, el Pallars Jussà, les tendències han estat semblants. Junts ha vençut amb un 34,38% de vot, seguit d’ERC (23,80), PSC (16,39), CUP (9,34), ECP (3,46), PDeCAT (3,36%), Vox (2,84), Cs (1,96) i PP (1,73).

En el cas del Pallars Sobirà, com en anteriors comicis, el predomini sobiranista ha estat encara més clar. També ha guanyat JxCat (30,75%), seguit de prop per ERC (28,63) i amb la CUP com a tercera força (14,40), per davant del PSC (9,56), PDeCAT (5,90) i ECP (3,52) i amb Cs, PP i Vox -per aquest ordre- ja per sota de l’1,5% cadascun.

A l’Alta Ribagorça ha guanyat ERC, amb un 23,32%, tot superant l’anterior guanyador, Junts (21,43) i amb pocs distància també sobre el PSC, que hi ha estat tercera força (20,88). A més distància hi ha la CUP (9,46), PDeCAT (8,24), ECP (6,11), Vox (3,30), PP (2,87) i Cs (1,83).

Pel que fa a l’Aran, el PSC ha vençut amb un 30,97% dels vots, seguit d’ERC (14,95) i, quasi amb el mateix percentatge, Vox (14,54). Per darrera han quedat JxCat (10,92), Cs (7,48), PP (6,11), ECP (4,92), CUP (3,74) i PDeCAT (2,43).