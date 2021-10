Equipatge de mà: què està permès i què no

Per fi la vacunació massiva de la Covid-19, ens permet viatjar a altres països. Molts d’aquests turistes trien l’avió com a mitjà de transport amb el qual arribar al seu destí, i és en aquest moment quan ens assalten dubtes sobre què està o no permès incloure en l’equipatge de mà. Intentem aclarir amb aquest article aquests dubtes per a no haver de sofrir per si en l’últim moment ens confisquen algun producte en el control de seguretat.

Si bé cada aerolínia té les seves normes i les seves peculiaritats, en termes generals estan prohibits:

Els objectes punxants: qualsevol d’ells, com ara llevataps, ganivets o tisores de més de 6 cm de fulla (les inferiors estarien permeses) o les fulles d’afaitar. Sí en canvi podrien passar-se les pinces depilatòries, els tallaungles o les tisores de punta rodona (sigui quina sigui la seva mida). Les agulles mèdiques (xeringues, per exemple de diabètics), sí que estarien permeses sempre que s’avisi de la seva existència i s’acompanyin de recepta o informe mèdic que doni suport al seu ús i sempre que es justifiqui que s’ha d’usar durant el temps del vol.

Els líquids en totes les seves varietats i tipologies. Queden exempts els líquids per a la neteja de lents de contacte, així com aquells que estiguin dins d’un envàs de menys de 100 cl. Els medicaments solubles, també hauran d’anar acompanyats de recepta mèdica. Un altre requisit dels líquids és que hauran d’anar dins d’una bossa transparent hermètica. No estan permesos els aerosols i les colònies, tan sols en pots de mida similar als d’una mostra.

Els cigarrets electrònics estan permesos, però el líquid per a emplenar-los, no, tret que compleixi les mesures dels 100 cl màxim.

Els encenedors sí que estan permesos, però no en canvi els llumins.

Medicaments: sí, sempre amb prescripció mèdica.

També podem incloure planxes, assecadors i dispositius electrònics, així com els seus carregadors. L’única excepció: els drons. Aquests estaran permesos en unes companyies i en unes altres no, per la qual cosa convé assessorar-se abans d’iniciar el viatge.

Queden prohibits els elements esportius, com ara bats, raquetes, esquís, bastons de senderisme, rems, canyes de pescar, etc.

Tampoc es poden pujar a cabina els patinets, els quals hauran de ser facturats.

Sí que poden en canvi pujar-se instruments musicals, dins dels límits de les mides permeses en l’equipatge convencional.

Tampoc els carros de bebè o cadires de rodes.