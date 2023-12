EPIC dona la benvinguda al centre Agora Andorra International School

Clara Pintat i Àlex Sardà signant el conveni de col·laboració (Agora Andorra)

Amb l’esperit d’establir sinergies col·laboratives i fomentar l’associacionisme i la unitat entre els empresaris del sector educatiu privat, EPIC i Agora Andorra International School segellen avui dijous un acord de col·laboració i compromís per a seguir potenciant el lideratge educatiu de l’escola privada. En paraules del president d’EPIC, Àlex Cerdà, la voluntat de l’Associació sempre ha estat créixer i unir als representants de l’ensenyament privat, amb el ferm compromís de representar i defensar els legítims interessos de les escoles associades. “Amb aquest acord de col·laboració que avui formalitzem, donem un pas més per tal de seguir avançant conjuntament a favor dels qui representem l’educació privada no concertada”.

Aquest vincle institucional pretén establir les bases que regularan les relacions entre ambdues entitats, posant el focus en la vessant educativa i pedagògica. En aquest sentit, es pretén fomentar la formació contínua i la innovació educativa i propiciar el debat educatiu a través de la participació en jornades formatives, congressos i altres esdeveniments educatius que EPIC organitzi al llarg del curs.

Que Agora Andorra International School pugui participar dels actes pedagògics o de qualsevol altra activitat relacionada amb la formació i el reciclatge dels titulars de les empreses associades i del seu personal, contribuirà a facilitar l’intercanvi de bones pràctiques i de propostes d’innovació educativa entre tots els representants de l’ensenyament privat”, assenyala la directora del centre, Clara Pintat.

Agora Andorra International School compta amb una sòlida trajectòria en excel·lència i compromís educatiu, formant als seus alumnes en les competències i habilitats que demanda la realitat social i professional del segle XXI. “Formem als nostres alumnes per a què siguin capaços d’adaptar-se a un món en constant evolució i, per això, els professionals que integrem aquest centre, hem de continuar apostant per la cooperació i el vincle estratègic entre els representants del nostre sector. De la mà d’EPIC, seguim fomentant aquest esperit col·laborador i apostem per a enfortir-lo”, apunta Clara Pintat.

L’Associació d’Escoles Privades Independents de Catalunya celebra aquesta unió i dona la benvinguda oficial a l’Agora Andorra International School. “És un veritable plaer que EPIC compti entre els seus membres a l’Agora Andorra, que és un exemple de qualitat i excel·lència educativa i que de ben segur contribuirà a propiciar sessions de reflexió i debats educatius intensos”, conclou Àlex Cerdà.