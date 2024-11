Enxampen dos romanesos amb el cotxe carregat de cables de coure a l’altura de Bellver de Cerdanya

Els 407 quilograms de cable de fil telefònic que duien els dos detinguts (Guàrdia Civil)

La Guàrdia Civil de Lleida va detenir diumenge passat, dia 10 de novembre, dues persones, com a suposats autors d’un robatori de coure, en descobrir a l’interior del vehicle del qual eren ocupants, la quantitat de 407 quilograms de cable de fil telefònic i no acreditar els detinguts la procedència del material.

Els fets van passar cap a les 19.00 hores del dia esmentat, quan per components de la Guàrdia Civil amb destinació a la Secció Fiscal i Fronteres de la Seu d’Urgell (Lleida), es va procedir a l’alçada de Bellver de Cerdanya, a l’N-260 a fer un Punt de Verificació de Vehicles.

Quan un dels vehicles que circulava en sentit als agents, en observar la presència dels mateixos, va maniobrar per a canviar el rumb, intentant no ser detectats pels guàrdies civils i amb la intenció d’iniciar la fugida. Els agents, adonant-se de tal acció, van procedir a córrer cap al vehicle, impedint la fugida del mateix, indicant així mateix als ocupants que sortissin de l’interior. Tot això a fi de procedir a la identificació tant dels individus com del vehicle en qüestió.

Un cop es va procedir a la identificació dels ocupants, dos individus, homes de 32 i 23 anys, respectivament, tots dos de nacionalitat romanesa, es va seguir amb la inspecció del vehicle, un turisme Renault Laguna amb matricula espanyola.

A l’interior del vehicle, a la part del darrere, hi havia una manta, la qual, tapava una gran quantitat de cables de coure de telefonia enrotllats, així com mateix material a l’interior del maleter. Comptabilitzat el material, aquest tenia un pes de 407 quilograms de cable de fil telefònic, fet troques, de determinats pesos i volums, valorat en 2.400 euros, aproximadament.

Preguntats els dos ocupants sobre la procedència del material esmentat, cap d’ells s’hi va pronunciar, per la qual cosa, els agents van procedir a la detenció dels individus per suposat delicte de robatori de coure.

Els detinguts van ser traslladats a dependències policials de la Guàrdia Civil a la Seu d’Urgell, on després d’instruir les diligències oportunes, van ser posats a disposició judicial al Jutjat d’Instrucció número 1 de la capital urgellenca, quedant el coure intervingut.

Per part de la Guàrdia Civil, es continuen les gestions per a l’esclariment dels fets i la procedència del material, tenint constància d’haver-se produït diversos robatoris per la zona durant les darreres dates.