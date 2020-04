Els Mossos d’Esquadra van enxampar el passat 9 d’abril en un control de pas per detectar infraccions en el confinament pel coronavirus en Setmana Santa un operari que portava a tota la seva família amagada al vehicle industrial de l’empresa. Els fets van tenir lloc pels volts de tres quarts de set de la tarda al quilòmetre 124 de la N-230 al Pont de Suert.

Quan la policia va aturar l’home, els va ensenyar el document que l’acreditava com a treballador essencial amb permís per circular i els va explicar que treballava en una companyia elèctrica i estava fent tasques de manteniment per la zona. Mentrestant, els agents van sentir un soroll a la part del darrera i van comprovar que hi portava la dona i dos fills amagats, a més, sense anar lligats.

Quan l’home va ser requerit pel motiu que portava la família amagada a la part del darrera del vehicle, va respondre que anava a l’hort perquè els nens necessitaven airejar-se. La policia l’ha denunciat per saltar-se el confinament i per un delicte contra la seguretat del trànsit, ja que la dona i els nens anaven en una part del vehicle no habilitada i sense el cinturó de seguretat.