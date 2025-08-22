Enxampats dos turistes que accedien a Andorra amb droga

Aquesta setmana, el servei de Policia ha arrestat dos turistes a la frontera hispanoandorrana del riu Runer per un delicte contra la salut pública, per entrar al país amb drogues. Es tracta d’un home de 42 anys que accedia al país en un autobús de línia regular la matinada de dimarts amb 0,3 grams de cocaïna.
El segon arrestat és un altre home, de 36 anys, que va entrar al Principat la tarda de dimecres com a passatger d’un turisme amb 0,5 grams de cocaïna, dues porcions d’haixix de 2,2 grams en total i un cabdell de marihuana.