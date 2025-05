Enxampat un turista amb antecedents per furts de mercaderia

Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

Com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni, el servei de Policia va detenir la matinada d’aquest passat dijous, a la frontera amb França, un turista de 33 anys que tenia una ordre de detenció des del gener de 2024. L’individu arrestat hauria furtat 25 perfums i 4 ulleres de sol amb un preu de cost superior als 2.000 euros.

L’home, amb antecedents a França per fets similars, va ser identificat pels investigadors de la Policia com a presumpte autor dels furts, que es van cometre el juny de 2023 en diversos establiments d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i el Pas de la Casa. La Policia sospita que, quan va ser interceptat a la frontera, tornava a Andorra per a cometre nous furts.