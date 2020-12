Enxampat al sostreure 245 euros d’una bossa de mà en una casa en obres

La Policia va procedir, aquest dimarts 29 de desembre a Sant Julià de Lòria, al control i detenció d’un home de 58 anys, ja que hauria entrat en una propietat privada – casa particular en obres -, aprofitant que la porta d’entrada estava oberta i sostreure de l’interior d’una bossa de mà la quantitat de 245 euros. Així ho explica el Cos de Policia en un comunicat. La propietària de la bossa de mà va sorprendre l’intrús i va requerir els serveis policials.

Verificada la identitat de l’interessat, els agents constaten que li consta una ordre de recerca judicial amb detenció, per haver estat identificat en una investigació policial anterior com a presumpte autor d’un altre delicte similar. En aquella ocasió, per haver entrat en l’interior d’un domicili particular d’Escaldes-Engorday d’un matrimoni d’avançada edat i apoderar-se d’una cartera amb una tarja de crèdit. La targeta es va utilitzar causant un perjudici de 1.130 euros. Aquests fets van ocórrer al mes d’agost d’enguany.

Tanmateix també se’l vincula amb tres fets delictius més que succeeixen en dos establiments hotelers i en un despatx laboral d’Andorra la Vella. Dos d’aquests fets es remunten al mes de juny de 2019, on l’interessat sostreu 1.220 euros i un telèfon mòbil d’una cambra d’hotel i 75 euros del despatx laboral, i el tercer dels casos on s’identifica a l’interessat com el presumpte autor, es va donar a la recepció d’un hotel el passat 22 de desembre, quan s’apodera de 500 euros.

“En tots els casos el mètode emprat és el d’aprofitar els descuits dels propietaris, i sense emprar la força, recercar coses de valor, principalment diners i targetes de crèdit“, afirma el comunicat policial.

L’interessat, persona coneguda dels serveis policials ja que havia estat detingut per il·lícits patrimonials als anys 2009 i 2018, ha estat posat a disposició judicial aquest dimecres al migdia. Tanmateix cal afegir que el detingut té un ampli historial delictiu en el seu país d’origen.