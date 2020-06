Envolta’t d’altaveus intel·ligents a la teva llar

Si encara no tens instal·lats cap d’aquests altaveus intel·ligents a casa teva, ara és una oportunitat per a conèixer-los. Són uns aparells que poden encaixar perfectament en el teu habitatge, sigui com sigui la seva mida sense cap mena de problema.

Deixa que aquests complements tecnològics entrin a la teva vida perquè veuràs que et faran la vida infinitament més fàcil, ja que et facilitaran aquelles tasques quotidianes que resulten tan tedioses i de les quals no pots prescindir.

Els assistents personals d’aquests altaveus intel·ligents et descobriran una nova manera de fer certes activitats domèstiques. La llista de possibilitats és llarga. Un dels seus avantatges és que et permetran veure amb altres ulls el fet de fer la llista de la compra perquè la realitzaràs només amb l’ajuda de la teva veu. D’igual manera, podràs saber com arrenca el dia informativament parlant sense haver de sortir del llit. O sabràs quin temps farà abans de pujar la finestra del teu dormitori i t’hagis d’enfrontar al teu estilisme del dia.

Però no tot és això. Quan ja hagis fet el salt a la domotització, els altaveus intel·ligents compleixen un nou paper. Amb ells podràs aconseguir una connectivitat total en l’habitatge i amb un comandament de veu com a única eina.

Al·lucinant, no? Sense necessitat de comandaments a distància, mòbils o tauletes, ni tan sols haver de recórrer a l’ús d’aplicacions del mòbil. Ells et permetran controlar totes les funcions domòtiques que hagis instal·lat a casa amb el so de la teva veu. Potser ordenar que les persianes pugin o baixin, que s’encenguin les llums de les habitacions quan calgui o s’activi la televisió quan tornis de treballar sense tocar el comandament. Els seus assistents ho faran per tu i començaràs a entendre que són aliats imprescindibles.

Per Tecnonews