Entusiasme per l’arribada de l’ONCE a Andorra

Un quiosc de l’ONCE a l’Estat espanyol (ONCE)

L’arribada de la Fundació ONCE a Andorra suposarà un pas endavant pel que fa a les oportunitats per a les persones cegues i amb discapacitat, que es podran beneficiar dels programes socials. La notícia, llargament esperada i que s’ha concretat després d’anys de negociacions, com avançava RTVA aquest dijous, ha estat rebuda amb entusiasme per l’Associació de Discapacitats Visuals i Auditius.

Els acords tancats seran aprovats en la sessió setmanal del consell de ministres, segurament per a la prevista per al dimecres vinent.