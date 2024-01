Entrevista a Ramon Grau, president de l’AMIC

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) ha estat d’aniversari amb motiu dels seus vint-i-cinc anys. Un aniversari que coincideix amb el tercer mandat consecutiu de Ramon Grau com a president de l’entitat i que ens acompanya al primer capítol del pòdcast de l’AMIC per a fer balanç de l’Associació i també del sector.

Parlem de l’AMIC i el camí que ha recorregut l’associació durant aquests vint-i-cinc anys. Com ha evolucionat?

L’AMIC va néixer fa més de vint-i-cinc anys, i en aquell moment era una associació de premsa escrita; érem molt pocs mitjans, una trentena. L’entitat ara ha fet un creixement importantíssim, va començar amb mitjans de paper i de distribució gratuïta i a poc a poc vam anar incorporant mitjans d’altre tipus. L’any 2007 vam obrir les portes als mitjans digitals i aquí va ser on vam tenir el gran creixement.

Ha evolucionat en paral·lel amb la societat?

Exacte, amb l’eclosió del món digital l’AMIC ha anat canviant, obrint-se i incorporant diversos tipus d’associats. Fins a arribar a aquest moment que som més de 550 mitjans impresos, digitals i audiovisuals de proximitat, temàtics i generalistes. Ens considerem, així, l’entitat més important del món de la proximitat. I a partir d’aquí treballem a través de tres grans eixos de treball, que són la professionalitat, la utilitat i la representativitat.

Pel que fa a la professionalitat ens referim al fet que des del primer dia ens hem posat com a un dels objectius principals que els mitjans cada vegada estiguin més professionalitzats pel que fa a continguts, formats i tecnologies i, per això, hem insistit molt en el control de la difusió, els mitjans han d’estar auditats a través d’OJD o PGD. També ho hem fet a través de la formació continuada, ja que des de l’associació apostem per l’aprenentatge en temes d’innovació, per exemple una de les últimes jornades va ser sobre la intel·ligència artificial i la seva aplicació a les redaccions.

A més, oferim diversos serveis: des del Banc de Continguts que s’ofereix a tots els associats d’una manera gratuïta, l’acord que hem fet amb diverses entitats com CEDRO, ACN, OJD, ja que fa poc vam entrar a l’accionariat, també agències de notícies estatals, tenim un conveni amb la CCMA, entre d’altres. Hem procurat estar sempre presents allà on cal ser.

En aquest sentit, entenc que l’AMIC es vol consolidar com a patronal dels mitjans de proximitat a Catalunya?

Exacte, per un costat com a central de servei amb condicions molt favorables envers els nostres associats. Per exemple, un dels serveis que vam impulsar fa uns anys va ser el de finançar les campanyes de publicitat institucionals i les subvencions. I en aquest sentit, des de l’Associació com a conjunt, podem participar dels ajuts i les campanyes de publicitat perquè es tingui en compte als mitjans més petits, que això a vegades és molt difícil. Està clar que una part del nostre ADN és precisament el fet de fomentar, protegir i ajudar al mitjà petit, i això d’alguna manera ens serveix perquè quan aconseguim coses es beneficien tots els associats.

Som una entitat que neix bàsicament de les necessitats dels mitjans de proximitat del territori, així que sempre toquem molt de peus a terra i això ens ajuda a fer una tasca en benefici de tots, independentment de la seva infraestructura.

L’AMIC no només té associats mitjans de comunicació en paper i digital sinó que s’ha obert a ràdios i televisions locals. Mirant cap al futur, com veu l’AMIC i quins altres formats en podrien formar part?

Les empreses editores de mitjans de proximitat i temàtiques, cada cop són més empreses multicanal. La majoria amb el temps s’han obert a més d’una plataforma, fa uns anys per exemple, els mitjans que feien paper o ràdio van llançar les seves versions al digital, i en els darrers temps la gran majoria estan esdevenint empreses de comunicació 360 graus o transmèdia: premsa, pòdcast, audiovisual, xarxes socials. Això ens obliga a adaptar-nos, com a mitjans, però també com a entitat. Per exemple, hi ha influenciadors nadius que fan informació a través de la nova comunicació i que considerem que l’AMIC els ha de poder acollir, i aquí estem oberts a aquest nou canal d’informació i de creació de continguts.

Ramon Grau, president de l’AMIC (El Monocle)

En general, els mitjans adherits a l’AMIC tenen realitats molt diferents, en volum de negoci, lectors, situació geogràfica… Com es gestiona aquesta diversitat?

Fomentem molt l’intercanvi i, per tant, coneixent-los, celebrant trobades a les diverses demarcacions per a conèixer totes les realitats, amb presència inclosa a les Illes Balears i al País Valencià, i també intercanviant informació, donant un conjunt de serveis i utilitats que acabin beneficiant a tots, intercanviant coneixement de les experiències dels associats.

L’AMIC té presència consolidada a Catalunya, País Valencià i les Illes Balears. Es pot considerar la patronal dels mitjans de proximitat en territori de parla catalana?

Vam començar molt arrelats al principat, però ens hem anat obrint als territoris de parla catalana. En aquests moments tenim l’AMIC, però també l’AMIC Illes Balears, amb una vuitantena d’associats, i AMIC Valencians, amb un centenar d’associats. Ja comencem a tenir un nombre important d’associats, que ens fa ser referents a cada territori. En total, estem parlant de 550 mitjans associats, i no hi ha cap altra entitat que ho aconsegueixi. Per això podem dir que som la gran patronal dels editors als mitjans de comunicació.

Mirant al futur, un dels principals reptes dels mitjans de proximitat és la formació dels seus treballadors, ja que ens trobem en un món en constant canvi i també la innovació i com adaptem als mitjans a aquests nous formats. En aquest sentit, com ajuda l’AMIC als seus mitjans de comunicació?

Doncs tal com comentava, a través de les formacions. Des de l’AMIC estem presents a les diverses patronals, com pot ser PIMEC, CECOT, DIRCOM, totes aquestes entitats ofereixen una formació continuada del dia a dia i està al servei dels associats. Però a banda, l’Associació organitza en temes cabdals com són la intel·ligència artificial o els clubs de fidelització, per exemple, jornades ad hoc amb els millors experts del sector.

Per exemple, pel que fa a la intel·ligència artificial vam convocar a Josep Maria Ganyet, Quico Domingo i Albert Cuesta a què oferissin als associats una jornada de formació que ara repetirem a les Illes Balears i al País Valencià. A més, la finalitat és que sempre siguin formacions útils, que es puguin aplicar i que el nostre sector pugui treure un profit real.

D’altra banda, també tenim les Aules d’Innovació on l’expert en periodisme digital i mitjans online, Pepe Cerezo, explica als mitjans què són els clubs de fidelització i, a banda, també s’ofereix un servei personalitzat per a aquells mitjans interessants que ho sol·licitin.

Seguint amb aquesta mirada al futur, l’AMIC també es vol obrir fronteres cap a Madrid i Europa?

Com a col·lectiu tenim la necessitat de tenir l’antena posada a tot allò que pugui revertir en els associats. Per aquest motiu, l’any 2020 vam començar a treballar les negociacions amb el govern central, per tal de buscar ajuts, línies de publicitat i subvencions, també ho vam continuar intentant durant la pandèmia i ara amb el que estem treballant és en un Banc de Continguts Culturals en les diverses llengües cooficials de l’estat. Aquest projecte es va presentar en els pressupostos estatals de l’any 2022 i aquest 2023 l’hem tornat a presentar. No ens rendim, són camins de llarg de recorregut que tard o d’hora acabaran sortint.

D’altra banda, i pel que fa als ajuts i subvencions europees, hem aconseguit alguna acció com per exemple les accions amb l’Euroregió, participem amb associacions internacionals com MIDAS i WAN-IFRA, entre d’altres, tenim l’antena sempre posada a diversos fronts.

L’AMIC és també un referent en la promoció de la llengua catalana entre els més joves, que els estudiants perdin la por o la vergonya a comunicar-se en català. Heu posat en marxa projectes com AMIC-Ficcions i AMIC-Directes…

Podem dir que l’AMIC-Ficcions és una iniciativa consolidada, va néixer fa setze anys, i hi participen fins a 5.340 estudiants de secundària, que han d’escriure un relat de tres capítols i té un èxit importantíssim en tots els territoris de parla catalana. Actualment, hi participen gairebé 300 instituts d’arreu del territori. És un concurs molt consolidat i que fomenta la lectura i l’escriptura.

Ara també és el segon any que farem l’AMIC-Directes, que va adreçat també a estudiants de secundària, i que es tracta de realitzar directes a Twitch d’entre 15 a 25 minuts d’actualitat o esports/e-sports. El primer any van participar-hi 600 estudiants d’arreu dels Països Catalans i enguany s’ha refermat la proposta.

Aquests són els dos projectes que tenim consolidats. I aquest any encetem un nou concurs, l’AMIC-Nous Talents. En aquesta primera edició estem molt entusiasmats, i va dirigit a estudiants de periodisme i comunicació per a crear continguts en català en format pòdcast i vídeos curts per a les xarxes socials.

A banda dels premis, en aquest cas seleccionarem els guanyadors perquè facin unes estades a mitjans de l’associació, becats per l’AMIC. D’aquesta manera podem traslladar els coneixements de gent jove i alhora potenciar els seus coneixements.

L’entrevistadora del Monocle amb Ramon Grau al davant

I un dels projectes de futur, és el Premi Internacional AMIC Mitjans de Proximitat que celebrarà la primera edició. En què consistirà aquest premi?

Aquest premi l’anem reivindicant des de fa molts anys, l’objectiu és que hi hagi un reconeixement a mitjans de proximitat i temàtics, però donant-li un aire internacional per a no tancar-nos en nosaltres mateixos. Ens volem obrir al món, per a saber que es fa a Europa, i a escala internacional. Aquest any comencem, i hi haurà tres categories: en llengua catalana, la UE i internacional. A banda dos reconeixements, d’una banda, a una persona o col·lectiu que hagi destacat per la seva feina en favor de la premsa de proximitat i un altre reconeixement a la qualitat de la publicitat, la qual tingui en compte als mitjans de proximitat.

Per dur a terme el guardó, hem creat un grup d’observadors internacionals, entre els quals hi ha professors universitaris de periodisme i comunicació, encarregats de detectar mitjans de proximitat que valen la pena reconèixer i tenir-los en compte. Ara estem en l’etapa de la recerca. Després, quan es tinguin tots els finalistes, el jurat internacional farà la selecció dels millors de cada categoria. Un dels nostres objectius és prestigiar el sector. I aquest objectiu es veurà a la gala de lliurament dels premis, que serà al mes de març a La Pedrera de Barcelona.

Si fem un diagnòstic de l’estat dels mitjans de comunicació. Com està el sector actualment?

El sector està patint. Tot va molt de pressa, els hàbits de lectura i els hàbits dels ciutadans també canvien molt de pressa. Per tant, estem obligats a adaptar-nos a aquesta nova realitat. En l’àmbit dels lectors podem dir que en guanyem, com més globalitzat és el món a la gent més els interessa el que passa al costat de casa seva. I aquí els mitjans que donen aquesta resposta són els mitjans de proximitat. No parem.

Creus que les administracions donen prou rellevància a un sector tan important a Catalunya com és la premsa de proximitat?

Hi ha excepcions, però en general les administracions d’arreu no saben valorar el que aporta la comunicació de proximitat. Moltes vegades les campanyes acaben sempre amb els quatre grans mitjans generalistes, però hi ha tot un món que és el de la premsa de proximitat que precisament és el que té més la confiança del ciutadà.

Per a acabar, fes-nos una definició de què és la premsa de proximitat

Els mitjans de proximitat van molt més enllà del fet d’informar, generalment també dinamitzen el territori, i ajuden a arrelar la gent i generar sentiment de pertinença. També eviten deserts informatius en certes zones, on sinó, ningú sabria que està passant. Per tant, ajuden al fet que hi hagi més qualitat democràtica; quan hi ha un mitjà hi ha debat i la gent pot opinar. I també cal destacar que és un altaveu, i que la defensa del català es troba a l’ADN d’aquests mitjans





Per Text i vídeo: El Monocle