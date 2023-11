Entrenaments en neu per a Esteve, Vila i del Rio

El fondista Irineu Esteve entrenant a Trysil (FAE)

Els equips nacionals d’Andorra d’esquí de fons funcionen aquests dies a ple rendiment en entrenaments, per fi, amb neu. Les esquiadores, Carola Vila i Gina del Rio, estan exercitant-se a Davos, a l’est de Suïssa. De la seva banda, Irineu Esteve, es troba a Trysil, a Noruega.

La Carola i la Gina, a Davos

L’equip femení va arribar a Suïssa el 8 de novembre. Carola Vila i Gina del Rio tenen prevista aquesta estada suïssa fins el 19 de novembre. L’escenari és Davos, lloc habitual d’entrenament de l’equip de la FAE en aquestes primeres setmanes de la temporada 2023-2024.





L’Irineu, a Noruega

Irineu Esteve va arribar el passat dimarts a Noruega, on s’hi estarà les pròximes setmanes. La primera parada ha estat a Trysil, on va estar entrenant fins ahir diumenge amb part del seu equip (Team Aker) amb condicions de cursa i neu. Avui dilluns l’equip es desplaçava a Beitostolen per a romandre una setmana més d’entrenament.

Després de Beitostolen, el següent desplaçament serà a Ruka (Finlàndia) per a disputar la primera Copa del Món, el 25 i 26 de novembre (10km interval start en clàssic i 20km mass start en lliure, respectivament). Després de Ruka, el calendari portarà l’andorrà a Gallivare (Suècia) a la segona Copa del Món (una cursa de 10km interval start en clàssic).