Entrenament de descens de Copa d’Europa amb Moreno 12a i Caminal 36a

In: Esports
Cande Moreno, al descens de la WC de Zauchensee (Agence Zoom)
Cande Moreno, al descens de la WC de Zauchensee (Agence Zoom)

La Copa d’Europa de Pass Thurn (Àustria) ha pogut celebrar, aquest dimarts, l’entrenament de descens i ho ha fet amb Cande Moreno i Jordina Caminal, que han estat 12a i 36a, respectivament. Després de la cancel·lació del primer dia, avui a la segona jornada sí s’ha pogut fer l’entrenament a Pass Thurn. Cande Moreno ha finalitzat 12a amb 1.37.64, a 0.90 del millor registre, que ha estat per l’alemanya Fabiana Dorigo amb 1.36.74. Per la seva part, Jordina Caminal ha estat 36a, amnb 1.38.85, a 2.11 de Dorigo.

Dimecres tindrà lloc el primer descens, en el qual participaran les dues esquiadores andorranes. Al segon descens, programat per al dijous, només correrà Caminal, ja que Moreno serà a la Copa del Món de Tarvisio que tindrà, dijous, el seu primer entrenament oficial.

