Entrenament de descens de Copa d’Europa amb Moreno 12a i Caminal 36a

La Copa d’Europa de Pass Thurn (Àustria) ha pogut celebrar, aquest dimarts, l’entrenament de descens i ho ha fet amb Cande Moreno i Jordina Caminal, que han estat 12a i 36a, respectivament. Després de la cancel·lació del primer dia, avui a la segona jornada sí s’ha pogut fer l’entrenament a Pass Thurn. Cande Moreno ha finalitzat 12a amb 1.37.64, a 0.90 del millor registre, que ha estat per l’alemanya Fabiana Dorigo amb 1.36.74. Per la seva part, Jordina Caminal ha estat 36a, amnb 1.38.85, a 2.11 de Dorigo.
Dimecres tindrà lloc el primer descens, en el qual participaran les dues esquiadores andorranes. Al segon descens, programat per al dijous, només correrà Caminal, ja que Moreno serà a la Copa del Món de Tarvisio que tindrà, dijous, el seu primer entrenament oficial.