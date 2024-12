Entrenament de descens a Val Gardena per a Cornella, Llort i Salinas

Carlos Salinas i Salvador Cornella entrenant-se (arxiu / FAE)

Aquest diumenge ha estat jornada d’entrenament oficial de descens a Val Gardena (Itàlia) per als esquiadors andorrans, Salvador Cornella, Carlos Salinas i Martí Llort, de segon any a l’EEBE U19. Cornella ha marcat el 68è crono, mentre que en la sessió per a tastar la pista de Val Gardena Llort ha estat 110è i Salinas 148è.

Xavier Salarich, responsable de l’EEBE U19: “Avui era conèixer la pista per a les curses de demà dilluns. A nivell de Copa d’Europa estan els millors aquí, amb italians, suïssos, noruecs, així que bon paper el fet avui sent valents, amb pista fàcil, però punts sense visibilitat. Per a demà a veure si ajustem i a veure com va”.