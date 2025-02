Entrenament de Carla Mijares i arribada de Joan Verdú a Saalbach

Carla Mijares, durant l’entrenament de dimecres, a Saalbach. Foto: FAE

Avui els Campionats del Món de Saalbach (Àustria) han donat una treva en competició per a la delegació andorrana, tot i que continua l’activitat. Carla Mijares ha dedicat la jornada a entrenar, mentre que l’equip de Joan Verdú ha arribat al migdia a la seu dels Mundials. Mijares ha tingut una sessió d’entrenament d’eslàlom avui amb unes condicions de pluja suau. Amb tot, la sessió s’ha dut a terme per a mantenir la planificació, que inclou dijous descans -la previsió per dijous també és de lleugera pluja i nuvolositat-, divendres entrenament i dissabte, la seva cursa.

Pel que fa a Joan Verdú, l’andorrà ha arribat avui dijous a Saalbach amb el seu equip. L’esquiador ha estat entrenant els passats dies a Reiteralm, amb sessions que tenien com objectiu posar-lo a punt per a la cursa d’aquest pròxim divendres. Avui dimecres, per tant, ha estat dia de viatge i descans, per a fer un petit warm-up dijous al matí, previ a la cursa del dia següent.





La pròxima cursa, el gegant amb Verdú

Els Campionats del Món viuran una pròxima jornada importantíssima per a l’esquí andorrà amb el gegant en què Joan Verdú vol lluitar per tot. El calendari que resta d’aquests Mundials inclou el gegant masculí el divendres 14, l’eslàlom femení amb Carla Mijares el dissabte 15, mateix dia en què Àlex Rius, Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel lluitaran en la qualificació de l’eslàlom masculí per a estar en la cursa que està programada per al diumenge 16.