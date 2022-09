Entren en vigor les mesures d’estalvi energètic per a l’administració general

Aquest dimecres entra en vigor el decret de mesures d’estalvi energètic a l’administració general, anunciat fa tot just una setmana. Una empenta que s’equipara a les accions que s’han impulsat arreu d’Europa per a estalviar energia, per exemple, amb restriccions en la calefacció i l’aire condicionat i en l’ús de l’enllumenat públic. Andorra va en la mateixa línia i ben aviat el Govern estudiarà amb els comuns i el sector empresarial quins processos més es poden implementar amb el mateix objectiu.

La finalitat de l’acció és aconseguir una gestió equilibrada de l’energia, tenint en compte l’increment dels preus dels darrers mesos i tenint com a horitzó la tardor i l’hivern, èpoques que impliquen un augment de l’ús de llum i de calefacció.

A tall de recordatori, hi ha dues tipologies de mesures. Per una banda, unes d‘aplicació immediata que contemplen limitacions de temperatura i a l’hora de fer servir aparells de climatització individuals, com ara ventiladors. En aquest sentit, també es demana tancar portes i finestres si la climatització està funcionant per tal d’optimitzar-la al màxim.

En l’àmbit lumínic, es demana prioritzar la llum natural i racionalitzar i també limitar l’artificial. En particular, es concreta que l’enllumenat exterior s’ha d’apagar a les vuit del vespre i hi ha també un calendari per a les llums de Nadal. Per últim, és obligatori desendollar aquells aparells que no s’estiguin utilitzant i sobretot fer-ho quan, per exemple, s’acabi la jornada laboral.

En paral·lel, també hi ha accions més a llarg termini, com ara la selecció d’un gestor energètic i d’un responsable energètic que supervisin l’aplicació d’aquestes mesures per a cadascun dels edificis. En aquesta línia, també s’exigeix dissenyar un pla d’actuació d’acord amb criteris tècnics i econòmics i de cost-benefici perquè també cadascun dels immobles arribi a aconseguir una gestió eficient dels recursos energètics.

La tercera mesura d’aquesta tipologia consisteix a rehabilitar i aïllar les instal·lacions perquè siguin solvents, prohibint l’adquisició d’aparells i equips que emprin hidrocarburs líquids o gasos. Per últim, quan s’hagin d’adquirir nous vehicles, que aquests siguin de zero emissions.

Per altra banda, l’executiu es reunirà entre aquesta setmana i la vinent amb els comuns i el sector privat i empresarial per a definir quines mesures es poden adoptar seguint aquesta mateixa línia amb la previsió de poder tancar acords de cara a l’octubre. També es vol definir sota quina fórmula es faria i estipular, per exemple, com es podria recollir tot en un nou decret o conveni.

Concretament, la reunió amb tots els comuns es farà aquest dijous al matí a l’edifici administratiu del Govern i la setmana vinent seria el torn dels col·lectius empresarials, com ara la CEA.

Els comuns fa temps que han impulsat i estan desplegant accions d’estalvi d’energia per a contribuir a minimitzar l’impacte del canvi climàtic i a més, s’hi sumen noves complicacions a nivell de preus. Per exemple, Escaldes-Engordany impulsarà un nou concurs de llums de Nadal perquè siguin més respectuoses amb el consum d’energia.

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, esmenta que aquesta mesura ja la van començar a aplicar durant la pandèmia. “Durant el confinament nosaltres ja vam començar a reduir l’enllumenat públic. He vist que ara algun altre comú ho comenta, però nosaltres ja ho vam fer això de reduir-ho una mica. És veritat que ens hem d’arremangar tots plegats.”

Per la seva banda, des de la CEA es mostren oberts a parlar-ne, però d’entrada demanen que les mesures siguin equilibrades per a evitar que afectin de forma negativa les empreses.

Pel que fa a la població general, de moment l’executiu es manté en la tessitura d’establir recomanacions i no decretar mesures d’obligat compliment. Sí que fa una crida a un canvi d’hàbits en la mesura del possible per a arribar a un equilibri més important a nivell energètic.