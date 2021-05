Entren en vigor els nous límits de velocitat en zones urbanes a Espanya

Aquest dimarts, 11 de maig, entren en vigor a tot Espanya els nous límits de velocitat en zona urbana. El canvi en el Reglament general de circulació es va aprovar el mes de novembre passat i les administracions locals han tingut mig any per fer les adaptacions corresponents tant en les infraestructures com en la senyalització.

Les noves directrius en aquest àmbit són clares i impliquen una reducció del límit de velocitat en funció de la via urbana en què es transiti. Així doncs, en la majoria de carrers dels pobles i les ciutats –els que tenen un únic carril per sentit de circulació– s’haurà d’anar a 30 km/h. La velocitat s’haurà de disminuir fins als 20 km/h en carrers de plataforma única –com són les illes de vianants– i com a molt es podrà anar a 50 km/h en zones que tinguin més d’un carril per sentit de circulació.

La rebaixa de la velocitat es deu al fet que la reducció de la velocitat té un impacte significatiu en la sinistralitat, tant pel que fa al nombre d’accidents com en la gravetat de les lesions de les persones que els pateixen, i això és especialment rellevant dins de població, on la gran majoria de víctimes són usuaris vulnerables, com vianants, ciclistes, conductors de VMP i motoristes.

Reducció de la sinistralitat

El fet de fixar el límit a 30 km/h, segons la Direcció General de Trànsit (DGT), redueix en un 80% el perill de morir atropellat, ja que si un vehicle que circula a aquesta velocitat impacta contra un vianant, el risc que la persona mori és del 10%, mentre que si el mateix vehicle va a 50 km/h el risc s’eleva fins al 90%.

Amb el nou límit es redueix a la meitat la distància necessària per aturar el vehicle, cosa que comporta més seguretat viària. Així mateix, la reducció de la velocitat també té altres efectes: menys soroll ambiental, nivells de contaminació més baixos i menys congestió, així com un millora de la convivència entre els diferents usuaris i el foment de l’ús de mitjans de transport més actius i saludables.

Barcelona i Lleida

A Catalunya, algunes poblacions com Barcelona i Lleida s’han avançat en la implantació de la nova normativa estatal. La capital catalana ja té establerta des de fa anys la reducció del límit màxim de velocitat a 30 km/h a les zones 30 o als carrers amb un únic carril de circulació (o un carril per sentit en aquells casos en què aquestes vies disposen de doble sentit de circulació).

Des de l’1 de març la reducció de la velocitat s’ha estès a totes les vies secundàries de la ciutat, fet que suposa un 68% de la xarxa viària barcelonina, i està previst que a finals del 2021 les vies de circulació amb límit 30 sumin 212 quilòmetres, és a dir el 75% del total de vies.

A Lleida el canvi es va fer efectiu el 30 d’octubre, quan el 87% dels carrers, això és tots els que no són vies principals, van passar a ser zona 30.

Campanya #love30

La reducció de la velocitat a les ciutats a 30 km/h també és l’eix de la VI Setmana Mundial de les Nacions Unides per a la Seguretat Viària, que se celebrarà del 17 al 23 de maig. Per això s’ha posat en marxa una campanya que té per lema #love30 amb la qual es vol promoure que s’estableixin límits de velocitat baixos als carrers de tot el món per tal que siguin espais saludables, ecològics i adequats per conviure.