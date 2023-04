Entren en funcionament les millores al servei de la línia Lleida – La Pobla de Segur de FGC

Tren de la línia Lleida – La Pobla de Segur (FGC)

Aquest dilluns, 24 d’abril, entraran en funcionament les millores que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha realitzat al servei de la línia Lleida – La Pobla. Els canvis es van aprovar el passat mes de febrer en el marc de la Comissió de Seguiment del servei Lleida – La Pobla de Segur – Esterri d’Àneu, formada pels ajuntaments, el Consell Comarcal i els agents econòmics i socials del territori.

Concretament, entre setmana, es duran a terme els següents ajustos horaris: s’avançarà 15 minuts, a les 4.59 h, l’hora de sortida del primer tren de Lleida a La Pobla de Segur i s’avançarà també 15 minuts, a les 7.32 h, el tren que fins ara sortia de Lleida a les 7.47 h, per a millorar la connexió amb el tren d’alta velocitat amb origen a Barcelona. L’avançament de l’hora de sortida del primer tren de Lleida, a les 4.59 h, també implicarà que el primer tren des de La Pobla de Segur surti a les 6.53 h i arribi a Lleida 15 minuts abans, a les 8.26 h, perquè les persones puguin iniciar l’activitat a les 9 h.

En la mateixa línia d’ampliar i millorar el servei, els dos trens que fins ara circulaven entre Lleida i Balaguer al migdia, perllongaran el seu trajecte amb origen i destinació La Pobla de Segur. Així doncs, sortiran de Lleida a les 13.39 h i de La Pobla de Segur a les 13 h. Fins ara ho feien a les 13.30 h de Lleida i a les 14.08 h de Balaguer.

En cap de setmana, s’incorporaran tres noves circulacions comercials, els dissabtes i diumenges a les 5.27 h, de Lleida a Balaguer, i els dissabtes a les 19.38 h, de Balaguer a Lleida.

Els ajustos, aplicats per Ferrocarrils, permetran millorar les connexions dels trens d’FGC amb els trens d’alta velocitat, que connecten Lleida amb Barcelona. A més, s’espera que aquestes mesures permetin captar un increment de demanda de 32.760 viatges/any.

Ferrocarrils ha posat en marxa una campanya de comunicació adreçada a les persones usuàries per tal de donar a conèixer aquestes millores. De la mateixa manera, la companyia també ha preparat un dispositiu de comunicació a les estacions per a informar de la posada en servei dels nous horaris, que ja es poden consultar al cercador de la pàgina web de Ferrocarrils i a l’aplicació per a mòbils.