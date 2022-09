Entrega dels certificats de la nova edició del projecte Okupa’t, a Escaldes

La nova edició del programa de preparació sociolaboral Okupa’t, impulsat pel Comú d’Escaldes-Engordany, s’ha clos amb l’entrega dels diplomes. En aquesta ocasió, han acabat la formació quatre dels vuit joves inscrits. Per a la consellera d’Acció Social, Magda Mata, i l’equip d’aquest projecte la xifra suposa un “molt bon resultat”.

En el transcurs del programa, els joves han fet una estada de dos mesos al Comú d’Escaldes-Engordany. Per aquesta tasca han percebut el salari mínim per una jornada laboral de 8 hores. L’estada s’ha dividit en dues parts. Durant el primer mes, els participants han tingut una setmana de formació al matí i una estada en diferents departaments del Comú la resta de setmanes. En el segon mes han escollit els departaments del Comú en què volien treballar.

La formació inclou un mòdul d’inserció laboral (com fer un currículum vitae, entrevistes, una carta de motivació); coneixement del Comú (departaments) i la parròquia; un mòdul d’autoconeixement i autonomia personal; un mòdul d’habilitats socials i comunicació; salut i seguretat en el treball; un curs de primers socors cívics; un curs de manipulador d’aliments; una formació en drets i deures laborals a càrrec d’inspectors de treball; i una formació sobre coneixement del mercat laboral andorrà a càrrec d’orientadors laborals del Servei d’Ocupació.

La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat en l’acte de lliurament dels certificats que el programa “és una oportunitat per a veure com és la vida real i per tenir una perspectiva del que poden fer els participants més endavant”.

Okupa’t és un programa de preparació sociolaboral per a joves en situació de risc social o problemes sociofamiliars i amb dificultats per a accedir al mercat laboral, perquè han deixat els estudis i no tenen experiència professional. Va adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys i que no tenen activitat acadèmica ni laboral. Amb això, el Comú d’Escaldes-Engordany vol cobrir una mancança existent al país.