Entrades a la venda per al concert de Jordi Botey, en el marc de la Temporada 2020 de l’Auditori Nacional

Torna la Temporada de l’Auditori Nacional 2020. Complint amb el compromís contret, el Ministeri de Cultura i Esports ha repogramat el concert del músic andorrà Jordi Botey que es va es va ajornar amb motiu de les mesures excepcionals adoptades pel Govern d’Andorra el passat mes de març per minimitzar els contagis de la COVID-19.

L’espectacle se celebrarà el proper dijous 1 d’octubre i les entrades ja són a la venda a un preu de 8 euros la general, a 4 euros la butaca de visió reduïda i amb un 15 % de descompte amb el carnet jove. Davant la situació d’emergència sanitària, la capacitat de l’Auditori és limitada i les entrades només es poden adquirir en línia a través de la web del Ministeri de Cultura: www.cultura.ad. El dia del concert no hi haurà venda de localitats a taquilla. Així mateix, també cal recordar que l’espectacle es durà a terme respectant totes les mesures de seguretat vigents, que es poden consultar a la mateix pàgina web.

Botey, cantautor vocacional des de l’any 2003, ha demostrat una implicació musical i una fidelitat amb el català que el fan imprescindible per al panorama musical del país. L’any 2003 va enregistrar Paraules cap a mai i l’any 2005, Reflexions d’un passerell. Quinze anys després presenta a l’Auditori Nacional l’espectacle ‘Oh, benvinguts autors’, i ha seleccionat especialment per a l’ocasió temes de música d’autor catalans i andorrans que han tingut alguna connotació important per a l’època en què van ser creats.