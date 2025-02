Entra en vigor l’expedient judicial electrònic

Roda de premsa a la seu de la justícia per l’entrada en vigor de l’expedient judicial electrònic (CSJ)

Aquest dilluns ha entrat en vigor la Llei 7/2022, de 31 de març, d’accés electrònic de l’Administració de Justícia, que implica un canvi de funcionament i de concepte en la feina diària de l’Administració de Justícia i en la manera de relacionar-se amb els col·laboradors de la Justícia. Aquesta llei estableix el marc jurídic per a la modernització digital de l’Administració de justícia, garantint així un dret constitucional essencial: l’accés efectiu de la ciutadania a la justícia en l’era digital.

La normativa s’integra harmònicament en l’ecosistema legislatiu d’Andorra sobre transformació digital, complementant la Llei 35/2014 de serveis de confiança electrònica i la seva posterior actualització mitjançant la Llei 9/2021. Aquest conjunt normatiu consolida el compromís del país amb la digitalització dels serveis públics.

Els principals objectius d’aquesta Llei són: d’una banda impulsar una modernització completa de l’Administració de justícia mitjançant la implementació estratègica de tecnologies avançades en tots els processos judicials, garantint una transició efectiva cap a un sistema més àgil en paral·lel amb les modificacions de les normes processals; establir protocols rigorosos de ciberseguretat per a assegurar la màxima protecció de la informació judicial, garantint la privacitat de les dades personals i la inviolabilitat de les comunicacions electròniques en tots els procediments; i una major transparència, ja que es podrà conèixer per mitjans electrònics l’estat de la tramitació i deixar constància de les possibles incidències.

Aquest sistema permetrà reduir l’activitat amb feble valor afegit (registre de dades personals, trucades telefòniques, notificacions, foliat d’expedients, fotocòpies…), alliberant temps que podrà destinar-se a tasques amb major valor afegit (verificació de dades, preparació d’esbossos de resolucions d’impuls processal, d’esmena de defectes, etc.)

L’expedient judicial electrònic permet a nivell pràctic el Dret d’accés complet a tots els documents de l’expedient, segons les restriccions legals establertes (exemple secret de sumari), el control d’accés mitjançant certificat digital qualificat i sistemes d’autenticació segura homologats per l’Administració de Justícia i la descàrrega autoritzada de documents en format digital amb validesa legal per a totes les parts implicades en el procediment.

Així, a partir d’ara, totes les noves notificacions, quan el seu objecte consisteixi a comunicar una resolució o una actuació judicial, els emplaçaments, quan prevegin la personació i l’actuació dins un termini, les citacions, quan determinin el lloc, la data i l’hora per a comparèixer i actuar, els requeriments, quan estableixin una obligació de fer o no fer i els oficis, per a la comunicació amb les persones i les entitats públiques i privades es faran a través d’aquest sistema.

El desplegament de la seu judicial electrònica s’ha preparat perquè de manera gradual els professionals hagin pogut anar adquirint els coneixements, preparant-ne l’equipament, provant les connexions i finalment, per a que obtinguin el suport necessari que els faciliti l’accés a l’Expedient Judicial Electrònic (EJE).

Des de fa tres anys s’han estat impulsant un seguit d’accions preparatòries -formatives i pràctiques- amb els diferents òrgans judicials, de la Fiscalia, dels intervinents a través dels seus representants i de qualsevol altra persona física o jurídica que pugui intervenir en el procés.

A tal efecte, la seu electrònica inclou el Portal de Serveis al Professional (PSP) que ja fa temps és a disposició de diverses entitats i organismes col·laboradors de la Justícia. De fet, el passat 16 de desembre va començar el període de proves destinat a identificar i resoldre les possibles incidències que pot suposar aquest canvi de sistema, per tal que el seu impacte, des d’avui dilluns, 3 de febrer, data de l’entrada en vigor, sigui el més reduït possible.

Els darrers mesos s’ha implementat el PSP a la CASS, al SAAS, a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), l’AREB, a l’Andorran Banking (ABA), i de manera individual a les diferents entitats bancàries del país. També s’han fet sessions informatives a advocats i procuradors.

També s’ha compartit aquesta eina amb les diferents àrees i serveis concernits del Ministeri de Justícia i Interior -com el Registre Civil i el centre penitenciari, entre d’altres- i del Ministeri d’Exteriors.

També amb els set comuns, el Tribunal Constitucional, Tribunal de Comptes, Cambra de Notaris, la Cambra dels Saigs, així com Andorra Telecom i FEDA.

El primer de gener de 2025 hi havia 33 entitats adscrites al PSP, un total de 293 usuaris externs, s’han enviat des de la Justícia 13.186 comunicacions a través d’aquest canal i se n’han rebut 4.432.

Durant els darrers mesos s’han impartit noves rondes de formacions i d’acompanyament presencial al cos judicial, al personal de l’administració de Justícia i a la resta d’ens integrats en la tramitació electrònica via PSP. La darrera va cloure el 31 de gener de 2025.

El Consell Superior de la Justícia (CSJ), ha estat preparant fins a cinc protocols per tal de garantir que tots els implicats segueixen els mateixos procediments i evitar, així, possibles disfuncions, com ara l’obligatorietat d’utilitzar la signatura digital en totes les comunicacions.

Tanmateix, un canvi d’aquest abast no està exempt d’eventuals incidències. Per tal de pal·liar-ne els efectes, els darrers mesos s’ha fet una especial atenció en la formació de tots els concernits, i s’estan dedicant diversos recursos per tal que aquesta transició es faci de la manera més harmònica possible.

Durant aquests dies un equip de TRACASA és a Andorra per a resoldre els dubtes que puguin sorgir aquestes primeres setmanes d’implementació. Fins ara, les principals consultes versen sobre l’ús de les pantalles de l’aplicació i la signatura digital. A més, s’ha obert un procés de seguiment per a detectar els possibles entrebancs i donar-hi resposta de la manera més efectiva i ràpida possible.

Durant un temps, els dos sistemes- electrònic i paper- coexistiran, ja que l’EJE s’aplica només als documents que entren a tràmit a partir d’avui, mentre que els que ja estaven en curs acabaran el seu procés processal amb el sistema anterior, i l’han de fer servir els professionals i col·laboradors, per tant la ciutadania podrà fer seguint fent els tràmits com fins ara.