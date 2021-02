Entra en vigor la modificació de la Llei dels ERTO

Aquest dimecres entra en vigor la modificació de la Llei 16/2020 aprovada Llei 16/2020 de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, entre les que s’inclouen les Suspensions temporals dels contractes de treball (STCT) i les Reduccions de la jornada laboral (RJL), més conegudes com ERTO, després de la publicació del text aquest dimarts al BOPA. La modificació inclou mecanismes de flexibilització a l’hora de demanar STCT i RJL.

En aquest sentit, el Decret 42/2021, també publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial, estipula quins sectors s’inclouen en els següents supòsits: 1) activitats econòmiques suspeses obligatòriament; 2) activitats econòmiques afectades per limitacions o restriccions derivades de les mesures dictades; 3) activitats econòmiques que pertanyen a sectors econòmics específics i 4) activitats econòmiques directament afectades o restringides per mesures adoptades per autoritats estrangeres dels països veïns que limiten l’arribada de turistes.

Així, la nova Llei faculta al Govern la capacitat de determinar via decret el percentatge màxim dels assalariats que poden veure’s afectats per una STCT/RJL. En aquest sentit, s’estipula que el percentatge sigui del 100% per a les empreses incloses en els supòsits 1 i 4 i del 75% en el cas dels supòsits 2 i 3.

Procés de sol·licitud per perllongar, modificar o sol·licitar STCT/RJL

Les empreses amb assalariats en STCT/RJL al gener veuran prolongat el procés automàticament en cas que se segueixin complint tots els requisits, sense necessitat de presentar cap sol·licitud. La prolongació és retroactiva a l’1 de febrer del 2021.

Pel que fa a l’ampliació dels STCT/RJL, es podrà fer a partir d’aquest dimecres mitjançant un nou mòdul concret per afegir treballadors a www.treball.ad. Les sol·licituds fetes en els primers cinc dies des de l’entrada en vigor de la llei (és a dir diumenge) podran ser retroactives a partir de l’1 de febrer del 2021. A més, es redueix de 30 a 15 dies el termini que una empresa ha d’esperar per modificar l’abast de d’un STC/RJL fins que pot tornar a demanar-ne l’aplicació.

En relació amb les empreses sense STCT/RJL que vulguin sol·licitar-ne una de nova, s’han de presentar també al web www.treball.ad. Com en el cas anterior, els cinc dies posteriors al dia de publicació al BOPA, podran ser retroactives a partir de l’1 de febrer del 2021, tot i que les fetes transcorreguts els cinc dies des de la publicació de la Llei al BOPA no podran ser retroactives.