Entra en vigor el toc de queda nocturn a la Seu d’Urgell i la limitació de reunions a 10 persones

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat aquest dijous el vistiplau a la recuperació del toc de queda nocturn entre la 1 i les 6 de la matinada, tal com havia demanat la Generalitat entre les mesures per frenar l’actual nova expansió de la COVID-19. La limitació de mobilitat s’aplica, des d’aquest divendres mateix, en aquells municipis de més de 10.000 habitants amb incidències superiors als 250 contagis setmanals nous per cada 100.000 persones (és a dir, 2,5 per cada mil). Entre aquestes hi ha la Seu d’Urgell, que de fet és l’únic municipi de l’Alt Pirineu i Aran que, pel seu nombre d’habitants empadronats (uns 12.500), entra en aquest supòsit.

La decisió judicial també avala la limitació de reunions a un màxim de 10 persones, tant en l’àmbit públic com en el privat, i la reducció de cabuda al 70% en un gran nombre de supòsits, entre els quals hi ha empreses de serveis, comerç minorista, grans esdeveniments esportius, activitats esportives no professionals, curses, actes públics a l’aire lliure en general, sales de concerts, cinemes, teatres, auditoris, circs i espais tancats de sales de vetlla o funerals.

La sala apunta que l’informe remès per l’Agència de Salut Pública posa de manifest que la incidència del virus continua en “augment notable” i que Catalunya es troba en fase d’alerta 4 (nivell màxim, sobre una escala de 4). Afegeix que l’ocupació als hospitals de pacients amb COVID-19 també creix i diu que cal tenir en compte l’extensió de la variant òmicron. El tribunal afirma que no pot obviar aquesta situació i, en concret, les alertes dels experts sobre el creixement exponencial de la variant, que creuen que “poden portar al col·lapse dels serveis assistencials a començament de 2022”. També ha donat el vistiplau a mantenir l’ús del passaport COVID en restauració i gimnasos, on paral·lelament aquests dies s’ha limitat la cabuda al 50%.

El tribunal considera que les mesures proposades pel Govern “compleixen favorablement” el triple judici per tal que siguin proporcionals: que la mesura sigui apta per a la finalitat, que sigui necessària en el sentit que no existeixi una més moderada que permeti assolir l’objectiu i que sigui ponderada o equilibrada, en tant que proporcioni més beneficis per l’interès general que perjudicis. Així, defensa que les quatre mesures avalades són idònies per aturar la pujada de casos, especialment tenint en compte el context de Nadal, on augmenten les interaccions socials. Finalment, assegura que són proporcionals tenint en compte la “reduïda restricció de drets” que suposen i la protecció dels béns jurídics com són la salut individual i col·lectiva i la vida.