Entitats d’Andorra divulgaran l’Any Internacional de la Ciència i la Tecnologia Quàntiques

Presentació del cicle “El fascinant món de la física quàntica” (FEDA)

El 2025 és, tal com ha declarat les Nacions Unides, l’Any Internacional de la Ciència i la Tecnologia Quàntiques. La data commemora el segle d’història de la mecànica quàntica i amb aquesta premissa es vol aprofitar per a donar a conèixer entre el gran públic tota una matèria molt desconeguda per les persones no expertes i potencialment transcendental en el seus àmbits d’aplicació. Per aquest motiu, el professor de l’Agora Andorra International School Carlos Moreno, FEDA, Andorra Telecom, MoraBanc i RTVA (com a media partner) han promogut un seguit de conferències a Andorra amb experts internacionals i locals.

Es desenvoluparan al llarg d’aquest 2025, conformant el cicle “El fascinant món de la física quàntica”. La primera de les conferències serà el 19 de març i anirà a càrrec de la professora i doctoranda de la Chalmers University of Technology de Göteborg (Suècia), Ariadna Soro, qui reflexionarà al tomb dels ‘Mites i veritats de la tecnologia quàntica’. La cita serà a les 18.30 h, a la seu central de MoraBanc. En la segona cita, el 15 d’abril, Carlos Moreno presentarà “un passeig per la física quàntica a través de de l’art” en una xerrada titulada ‘Entre partícules i pinzells’.

Tot i això, al llarg de l’any s’aniran anunciant els indrets i horaris d’altres cites, per a les quals es comptarà amb experts de la talla d’Eugenio Roldán (Universitat de València), Sonia Fernández Vidal (doctora en Òptica Quàntica i autora) o Juan Ignacio Cirac (director de l’Institut Max Planck). Moltes de les xerrades es podran seguir en directe per streaming a través del Canal Web d’andorradifusio.ad.

Tant el director de FEDA, Albert Moles, com el director de l’Oficina Digital d’Andorra Telecom, Cèsar Marquina, i el director de Màrqueting i Comunicació de MoraBanc, Wiro Martin, han expressat aquest dijous el seu compromís amb la divulgació, el foment de la recerca i el suport a la ciència i tecnologia al servei del desenvolupament sostenible en la presentació davant dels mitjans de comunicació.

Cal recordar que la física quàntica té a veure amb el comportament de la matèria i de la llum a les escales més microscòpiques. La teoria de la relativitat, el principi d’incertesa i el gat de Schrödinger són algunes de les seves idees icòniques, però també respon a l’interès de trobar una teoria del tot i, actualment, a la ciberseguretat i la relació amb la supercomputació i la intel·ligència artificial, la qual s’espera que sigui revolucionària.