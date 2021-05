Entesa per a continuar donant suport al Festival Internacional Orgue&nd

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el director del Festival Internacional Orgue&nd, Ignacio Ribas, han presentat aquest dijous al matí la signatura del conveni per impulsar el certamen, que té més de 20 anys d’història. L’entesa representa la formalització oficial del suport per part de les sis entitats que en els darrers anys han ajudat a tirar endavant el festival: el Ministeri de Cultura i Esports, els comuns de la Massana, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, l’Arxiprestat de les Valls d’Andorra i l’Associació Amics dels Orgues de les Valls d’Andorra.

El conveni té per objectiu contribuir a promoure l’estudi i la divulgació de l’orgue en particular i de la música en general, així com afavorir que les parròquies amb orgues de tubs esdevinguin un reconegut punt de trobada i d’intercanvi d’organistes de tot el món mitjançant l’organització del Festival Internacional Orgue&nd del Principat d’Andorra. Així, també s’estableix un règim de col·laboració entre les entitats esmentades per impulsar el festival.

“Amb la signatura del conveni assegurem la consolidació del certamen i hi aportem el suport institucional necessari perquè pugui seguir creixent”, ha ressaltat Riva. Conxita Marsol s’ha mostrat “satisfeta” per continuar col·laborant amb l’organització del festival i ha ressaltat que enguany representa també un any especial per la celebració dels 30 anys de l’orgue de Sant Esteve. Per la seva part, Ignacio Ribas ha apuntat que la signatura del conveni suposa “la consolidació i projecció” necessaris per poder programar a llarg termini i amb grans noms de renom internacional.

La col·laboració es materialitzarà amb la subvenció per part del Ministeri de Cultura i Esports de 15.000 euros anuals, que s’afegiran a les aportacions dels comuns de la Massana, d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany, i a la de l’Arxiprestat de les Valls. Amb l’aportació econòmica del conveni i en el marc del festival internacional s’ha decidit incloure classes magistrals internacionals i l’Aula d’orgue, per introduir els infants i els joves en el món d’aquest instrument amb un pla d’estudis estructurat.

XXII Festival internacional Orgue&nd

La roda de premsa també ha permès presentar el nou programa del XXII Festival internacional Orgue&nd. El certamen enguany s’iniciarà el 9 d’agost i s’allargarà fins al proper 21 del mateix mes amb un total de 6 propostes repartides pel país.