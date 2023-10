Enric Virgili retorna amb el seu llibre “Pàl·lid Plató”

Heinrich Himmler i el seu seguici nazi a Montserrat (Editorial Medusa)

Després de vuit anys d’expectació, l’escriptor i professor de secundària català, Enric Virgili, conegut pel seu estil literari únic i les seves obres que es distancien de la norma, torna amb Pàl·lid Plató. Amb la data de publicació prevista per a aquest dilluns, 30 d’octubre del 2023. És un treball que disposa de la implicació de l’editorial andorrana Medusa.

Pàl·lid Plató és un llibre compost de cinc capítols que es connecten entre ells per múltiples ressonàncies. El personatge protagonista experimenta diferents metamorfosis que arriben a l’extrem d’imitar la veu del grafòman Agustí Esclasans i d’encarnar-se en Heinrich Himmler de visita a Barcelona. També descobreix i lamenta una obra d’un suposat amic seu, probablement fruit de la seva imaginació, que versa sobre diversos passatges de les obres de Plató. Aquesta complexa obra es converteix en una experiència inquietant i hilarant alhora, fusionant el sublim amb el ridícul. Recomanen Pàl·lid Plató als seguidors de Virgili, tant com a als amants de la literatura que busquen experiències fora de norma.

El 23 d’octubre de 1940 aterrava a l’aeroport del Prat, procedent de Madrid, l’avió on viatjava el Reichsfürer de les SS i cap de la policia alemanya Heinrich Himmler. L’estada de Himmler va començar al Poble Espanyol gaudint d’un acte folklòric. A la tarda va visitar el Monestir de Montserrat i encara va tenir temps de sopar al Saló de Crònique. Aquest episodi és narrat de manera magistral al llibre ‘Pàl·lid Plató’ d’Enric Virgili. Virgili ho explica amb cara de pòquer. Amb tot, -es diu que no es podrà evitar somriure per sota el nas-.





«Virgili és definitivament un autor a descobrir per a la gran majoria de lectors». Sidro de Creuvell · Núvol · 2015

Enric Virgili, nascut a Barcelona el 1965, és un escriptor i professor de secundària català. La seva primera obra, Mamut (2004), va guanyar el Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater. A més, ha publicat Peu de rei (2006), un altre llibre de poesia, així com tres obres de narrativa breus i exquisides: Betum (2007), Brunilda (2010) i La visita (2015).

Tot i ser un autor que publica de forma esporàdica, Enric Virgili és ben conegut dins del cercle de la crítica literària catalana, gràcies a les seves obres que desafien les convencions i ofereixen perspectives literàries úniques.

La data d’aparició a les llibreries és aquest proper dilluns, 30 d’octubre del 2023.